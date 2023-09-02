Ehliyetsiz çocuk sürücü ortalığı birbirine kattı: Dur ihtarına uymadı, çayırlık alana uçtu

Olay, saat 16.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, 34 FZT 762 plakalı hafif ticari araçta bir çocuğun sürücülük yaptığını fark etti. Ekipler aracın plakasını anons ederek durmasını istedi.

16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk sürücü, panik yaparak kaçmaya başladı. Sokak aralarında kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda çocuk sürücü, Ünsiyet Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 34 JU 8059 plakalı hafif ticari araca çaparak çayırlık alana uçtu. Kazada iki sürücü de yaralanmazken, o esnada sokakta kimsenin olmaması faciayı da önledi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparklara çekildi.