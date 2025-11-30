Haberler Yaşam Haberleri Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.11.2025 13:16

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Giresun’da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yolcu minibüsüyle çarpıştı.Kazada 16 yaşındaki motosikletin sürücüsü Orhan Kazımlı hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR
Kaza, dün gece saatlerinde Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çerkez mevkisinde meydana geldi. Yolcu minibüsü ile Şehir merkezine doğru giden Osman T. (52) iddiaya göre şerit ihlali yaparak karşı şeride geçen Orhan Kazımlı yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kazımlı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan Kazımlı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücü Kazımlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

