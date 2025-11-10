Ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı otomobil ağaca çarparak ikiye bölünmesi soncu, sürücü ile aynı yaştaki arkadaşlarından 1'i öldü, 1'i ise ağır yaralandı. Feci kaza Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Osman Nuri Ö. (15) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile arkadaşı Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer arkadaşları Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen aracın hurda yığınına döndüğü gördüldü.