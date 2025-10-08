Ehliyetsiz sürücü dehşeti: 4 ölü, 14 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün sabah 06.40 sıralarında tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Hastanede yoğun bakımda olan 19 yaşındaki sürücü Cemal Karabacak'ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Direksiyon rot milinin yerinden çıktığı ve sürücünün bu nedenle aracın hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

Domates toplamaya giden işçilerin bulunduğu Cemal Karabacak (19) idaresindeki minibüs, 10 metrelik şarampole uçtu. Minibüste sıkışan yaralılar çeşitli hastanelere gönderildi. Olayda Şerif Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamurlu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Öldüğü sanılan yaralılardan birinin nabız alınmasının ardından müdahale edilerek hayata döndürüldüğü öğrenildi. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi yoğun bakımda sürerken ehliyetinin olmadığı belirlendi.