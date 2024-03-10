Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Trafikte 18 yaş altındaki ehliyetsiz sürücüler dehşet saçmaya devam ediyor. Geçen hafta Kemerburgaz'da emniyet şeridine park eden ATV araçlarına çarparak 1 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kazada, sürücünün 18 yaş altı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, Antalya'dan da benzer bir kaza haberi geldi.Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi S. S., Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde elektrikli bisikletiyle (scooter) karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Gülnihal Alkan'a çarptı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerile gelen sağlık ekipleri Gülnihal Alkan'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Ehliyetsiz sürücü, gözaltına alınırken hayatını kaybeden Alkan Finike ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Aşırı hızlı gittiği belirlenen sürücünün 18 yaşından küçük, ehliyetsiz olduğu, otomobili ise babasından habersiz olarak kullandığı öğrenildi.