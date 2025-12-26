Ehliyetsiz sürücünün çaldığı araçla çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Feci kaza, dün gece 01:00 sıralarında Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde meydana geldi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Ercan Y., bir akaryakıt istasyonunda yakıt almak üzere aracından inen bir sürücünün otomobilini çalarak kaçtı. Çaldığı araçla olay yerinde hızla olay yerinden uzaklaşan Ercan Y. Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay (24), yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altunay, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi genç sürücüyü hayata döndürmeye yetmedi.

Olay sonrası kaçan sürücü Ercan Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen Ercan Y.'nin ayrıca çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Altunay