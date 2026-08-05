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Giriş Tarihi: 5.08.2026 09:30

Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı! Rahat tavırları şaşırttı: “Bomba gibiyim!”

Tekirdağ Çorlu’da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken, muhabirin sorusuna "Bomba gibiyim" cevabını verdi.

İHA Yaşam
Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı! Rahat tavırları şaşırttı: Bomba gibiyim!
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Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"EVDEN ÇIKIP İKİ ŞİŞE ALAYIM DEDİM, HAYATIM KAYDI"

Alkollü sürücü, muhabirin, 'geçmiş olsun, nasılsınız' sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.

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SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Cezası tatbik edilen sürücü, yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifadesi için karakola götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇORLU

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