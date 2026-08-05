Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı! Rahat tavırları şaşırttı: “Bomba gibiyim!”

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleşirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1,00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ
Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafik men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.