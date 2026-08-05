Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı! Rahat tavırları şaşırttı: “Bomba gibiyim!”

"EVDEN ÇIKIP İKİ ŞİŞE ALAYIM DEDİM, HAYATIM KAYDI"

Alkollü sürücü, muhabirin, 'geçmiş olsun, nasılsınız' sözlerine de, "Bomba gibiyim çok şükür" diyerek karşılık verdi. Sürücü, "Evim hemen şurada, iki şişe içecek alayım dedim, hayatım kaydı. Canımız sağ olsun" dedi.