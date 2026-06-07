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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Ehram kültürü geleceğe taşınıyor

Faruk KÜÇÜK
Ehram kültürü geleceğe taşınıyor
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Erzurum'un Tortum ilçesinde kadınların emeğiyle hayata geçirilen proje, hem geleneksel ehram kültürünü yaşatıyor hem de atıl durumdaki küçükbaş hayvan yünlerini ekonomiye kazandırıyor. Kadınlar, coğrafi işaretli ehram kumaşından ürettikleri bez bebeklerle bölge ekonomisine katkı sunarken, kültürel mirası da geleceğe taşıyor. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayrunnisa Mazlumoğlu öncülüğünde yaklaşık 1,5 yıl önce hazırlanan proje, kadın istihdamını artırmayı ve unutulmaya yüz tutan ehram geleneğini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Mazlumoğlu, projenin çevre dostu üretimi teşvik ederken geleneksel ehram kültürünün görünürlüğünü artırmayı ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemeyi hedeflediğini söyledi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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