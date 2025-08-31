Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Sarı kırmızılılarda UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında Şampiyonlar Ligi mücadelesine başlıyor. Sarı kırmızılı ekip, Alman temsilcinin ardından Liverpool, Bodo Glimt, Ajax, R. Union Saint - Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid, Manchester City ile karşılaşacak. İşte, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma 18 Eylül tarihinde TSİ 22.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü UEFA tarafından açıklandı:
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00