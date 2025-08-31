Haberler Yaşam Haberleri Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Sarı kırmızılılarda UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı!
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Sarı kırmızılılarda UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda lig aşaması başlıyor. Alman temsilci Eintracht Frankfurt ile eşleşen Galatasaray Devler Ligi heyecanı yaşıyor. Türkiye'yi temsil edecek sarı kırmızılılar toplamda 8 maça çıkacak. Maçların dördü deplasmanda oynanırken dört karşılaşma da Galatasaray'ın evinde gerçekleşecek. Peki; Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, GS maç takvimi:

Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında Şampiyonlar Ligi mücadelesine başlıyor. Sarı kırmızılı ekip, Alman temsilcinin ardından Liverpool, Bodo Glimt, Ajax, R. Union Saint - Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid, Manchester City ile karşılaşacak. İşte, Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma 18 Eylül tarihinde TSİ 22.00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz netleşmezken karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırıyor.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü UEFA tarafından açıklandı:

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

