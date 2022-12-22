Ek Ders Ücreti Hesaplama - Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı ek ders hesaplama, özellikle öğretmenlerin çok sık araştırdığı konulara arasında yer almıştır. Milli eğitim bakanlığı bünyesinde yer alan öğretmenler ek ders saati ücretini merak etmiştir. Ek derse girecek öğretmenler yapılan zamlar ile beraber ek dersin saatlik ücretini de merak edecektir. MEB tarafından öğretmenlerin girmesi gerektiği ders saatleri bulunuyor. Bunun yanı sıra ek ders vermek isteyen öğretmenler, saatlik ücreti de sorgulamıştır. 1 saat ek ders ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bunun hakkında internette araştırma yapmıştır. Peki ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar veya nasıl hesaplanır? Yazımızın devamında ek ders ücreti hesaplama hakkında merak edilen bilgilere yer verdik.

Ek Ders Ücreti Hesaplama

Milli eğitim bakanlığı tarafından her yıl eğitim müfredatı belirlenir. Öğretmenler ise bu müfredata uyarak ders verir. Kimi durumda öğretmenler ek ders ücreti de vermek durumunda kalır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama, kullanıcıların çok sık araştırdığı alanlardan birisidir. Özellikle 2022 yılı ek ders ücreti hesaplama, kadrolu öğretmen ek ders ücret hesaplama nasıl yapılır sorusu da karşımıza çıkacaktır. Ek ders ücreti hesaplama 2022 yılı Temmuz-Aralık brüt ücreti 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Net ek ders ücreti ise 39,35 TL değerindedir.

Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar?

Her sene başı zamlanan öğretmen maaşıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretinde de bir artış meydana gelmiştir. Ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma da yapacaktır. Öğretmen maaşlarına yapılan zam ile birlikte ek saat ücretinde de artış görülmüştür. Ücretli öğretmenlik ek ders hesaplama durumunda saatlik brüt ücret 46,70 TL şeklinde olacaktır.

1 Saat Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Kullanıcıların merak ettiği sorular arasında, 1 saat ek ders ücreti ne kadar sorusudur. EK ders hesaplamada, toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısını çıkarmaktır. Bir diğer unsur ise, branş öğretmenlerinin en fazla 20 saatlik ek ders alma limiti bulunmuştur. Zorunlu durumlarda ise ek derse girmek isteyen öğretmenlere sadece 20 saatlik ek ders ücreti ödenir. Bu durumda yapılan zamlarla birlikte öğretmenlerin saatlik ek ders ücreti net 39,35 TL'dir. Yüzde 20'lik vergi dilimine giren öğretmenler için bu ücret net 37,01 TL'dir.