Haberler Yaşam Haberleri Ek Ders Ücreti Hesaplama - Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:50 Son Güncelleme: 22.12.2022 09:50

Ek Ders Ücreti Hesaplama - Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber öğretmenlerin en çok merak ettiği konu, ek ders ücreti hesaplama olmuştur. Kendi branşında ek derse girecek öğretmenler, 2022 ek ders ücreti hesaplama ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusuna cevap aramıştır. Peki ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Bu yazımızda sizler için merak edilen ek ders ücreti hesaplama hakkında bilgilere yer verdik.

Ek Ders Ücreti Hesaplama - Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı ek ders hesaplama, özellikle öğretmenlerin çok sık araştırdığı konulara arasında yer almıştır. Milli eğitim bakanlığı bünyesinde yer alan öğretmenler ek ders saati ücretini merak etmiştir. Ek derse girecek öğretmenler yapılan zamlar ile beraber ek dersin saatlik ücretini de merak edecektir. MEB tarafından öğretmenlerin girmesi gerektiği ders saatleri bulunuyor. Bunun yanı sıra ek ders vermek isteyen öğretmenler, saatlik ücreti de sorgulamıştır. 1 saat ek ders ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bunun hakkında internette araştırma yapmıştır. Peki ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar veya nasıl hesaplanır? Yazımızın devamında ek ders ücreti hesaplama hakkında merak edilen bilgilere yer verdik.

Ek Ders Ücreti Hesaplama

Milli eğitim bakanlığı tarafından her yıl eğitim müfredatı belirlenir. Öğretmenler ise bu müfredata uyarak ders verir. Kimi durumda öğretmenler ek ders ücreti de vermek durumunda kalır. Bu durumda ek ders ücreti hesaplama, kullanıcıların çok sık araştırdığı alanlardan birisidir. Özellikle 2022 yılı ek ders ücreti hesaplama, kadrolu öğretmen ek ders ücret hesaplama nasıl yapılır sorusu da karşımıza çıkacaktır. Ek ders ücreti hesaplama 2022 yılı Temmuz-Aralık brüt ücreti 46,70 TL olarak belirlenmiştir. Net ek ders ücreti ise 39,35 TL değerindedir.

Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar?

Her sene başı zamlanan öğretmen maaşıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretinde de bir artış meydana gelmiştir. Ücretli ve kadrolu öğretmen ek ders saat ücreti ne kadar sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma da yapacaktır. Öğretmen maaşlarına yapılan zam ile birlikte ek saat ücretinde de artış görülmüştür. Ücretli öğretmenlik ek ders hesaplama durumunda saatlik brüt ücret 46,70 TL şeklinde olacaktır.

1 Saat Ek Ders Ücreti Ne Kadar?

Kullanıcıların merak ettiği sorular arasında, 1 saat ek ders ücreti ne kadar sorusudur. EK ders hesaplamada, toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısını çıkarmaktır. Bir diğer unsur ise, branş öğretmenlerinin en fazla 20 saatlik ek ders alma limiti bulunmuştur. Zorunlu durumlarda ise ek derse girmek isteyen öğretmenlere sadece 20 saatlik ek ders ücreti ödenir. Bu durumda yapılan zamlarla birlikte öğretmenlerin saatlik ek ders ücreti net 39,35 TL'dir. Yüzde 20'lik vergi dilimine giren öğretmenler için bu ücret net 37,01 TL'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ek Ders Ücreti Hesaplama - Ücretli ve Kadrolu Öğretmen Ek Ders Saat Ücreti Ne Kadar, Nasıl Hesaplanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA