Ekim ayında yağışlar en yüksek seviyede: Son 10 yılın rekorunu kırdı!

'KANDİLLİ'DE 96 KİLOGRAM ÖLÇÜLDÜ'

Tek, Marmara Bölgesi'nde ekimde yağışların uzun yıllar ve geçen yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayarak, "Ekim ayı yağışları bulunduğumuz noktada (Kandilli) uzun yıllar ortalaması metrekarede 85,6 kilogram. Bu sene ölçülen değer ise burada metrekarede 96 kilogram oldu. Orta Akdeniz kaynaklı alçak basınç ve cephe sistemleri Marmara'da da yağışların artmasını sağladı. Kasım ayı ise oldukça kurak geçti. Bulunduğumuz noktada bugüne kadar ölçülen yağış yüksekliği 25 kilogram ama kasım ayı için bu noktanın uzun yıllar ortalaması 105 kilogram. Yani yaklaşık dörtte bir oranında az yağış var. Kasım sonunda yağışlar artsa bile uzun yıllar ortalamasına yaklaşmak zor. Önümüzdeki günlerde yağış geçişlerini göreceğiz ama bunlarla birlikte en fazla 50-60 kilogram kadar çıkabilir. Bu durum baraj dolulukları ve tarımsal su ihtiyacı açısından risk taşıyor. Oldukça kurak bir kışa başlangıç yapmış durumda gözüküyor." ifadelerini kullandı.