Son görüntüleri ortaya çıkmıştı… Kayıp mimar Ece Gürel’den ikinci iz!

HIRKASI 14 KM İLERİDE BULUNDU

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi. Gece hava sıcaklığının düştüğü ormanlık alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılay üyeleri de ikramlarda bulunuyor.