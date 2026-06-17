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Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:09 Son Güncelleme: 17.06.2026 10:10

Ekiplerden film gibi operasyon! Mahallenin korkulu rüyası oldular: 3 hırsız evlere dadanıp ne buldularsa çaldılar…

İstanbul Zeytiburnu’nda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekiplerinden fil gibi operasyon geldi. Bir eve girerek 55 bin lira ile 2 bin 251 dolar çalan 3 kadın hırsız, kendilerini takip eden polislerin farkında olmadan suçüstü yakalandı. Kadınların daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ekiplerden film gibi operasyon! Mahallenin korkulu rüyası oldular: 3 hırsız evlere dadanıp ne buldularsa çaldılar…
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Zeytinburnu'nda 5 Haziran'da G.Y. ve A.Y.'ye ait eve giren hırsızlar, içeride buldukları 55 bin lira ile 2 bin 251 doları çalarak kaçtı. Mağdurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi.

3 HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşmadan tespit ettikleri 3 kadını sokakta düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kısa süre önce çaldıkları paranın tamamı ele geçirildi.

Zeytinburnu'nda hırsızlar kendilerini takip eden ekiplerce suçüstü yakalandı | Video

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan incelemede şüphelilerden S.A.'nın (28) 21, H.A.'nın (32) 44, E.G.'nin (21) ise 10 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU #HIRSIZLIK

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