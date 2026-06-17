Ekiplerden film gibi operasyon! Mahallenin korkulu rüyası oldular: 3 hırsız evlere dadanıp ne buldularsa çaldılar…

Zeytinburnu'nda 5 Haziran'da G.Y. ve A.Y.'ye ait eve giren hırsızlar, içeride buldukları 55 bin lira ile 2 bin 251 doları çalarak kaçtı. Mağdurların ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi.