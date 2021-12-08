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Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:50 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:50

Ekler tarifi: Ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Ekler tarifi: Ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından yapılması istenen ekler gündeme geldi. Evde kendisi de hazırlamak isteyenler ekler tarifine ilişkin detayları merak ederek ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte o tarif.

Ekler tarifi merak konusu olarak "ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

EKLER NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 125 gram tereyağı
  • Bir tutam tuz, 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı un, 4 adet yumurta

Dolgu kreması için:

  • Yarım su bardağı tozşeker
  • 1 çorba kaşığı un
  • 1 çorba kaşığı buğday nişastası
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya
  • 1 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için:

  • 2 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

EKLER YAPILIŞI

  1. Hamuru için tereyağı, tuz ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Unu azar azar eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Birkaç dakika karıştırarak hamuru pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve hafif ılınınca yumurtaları teker teker ilave edip çırpma teli ile çırparak yedirin. Hamuru sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 1 parmak uzunluğunda ve aralıklarla sıkın.
  2. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından almadan 5 dakika önce fırın ısısını 100 dereceye indirin. Hamurların içinin boşalması için yarım saat daha fırında tutun. Fırından alın ve soğutun. Dolgu kreması için tozşeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını tencereye alıp karıştırın. Sütü ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
  3. Vanilya ve tereyağını ilave edip, spatula ile karıştırarak malzemeye yedirin. Soğuyan hamurları bıçakla enlemesine birbirinden ayrılmayacak şekilde kesin. İçini krema ile doldurun. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve eklerin üst yüzeyini batırın. Tel üzerinde çikolata donduktan sonra servis yapın.

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Ekler tarifi: Ekler nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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