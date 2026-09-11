Haberler Yaşam Haberleri Ekmek fırınında 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi! Şüpheli yakalanarak tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:28

Ekmek fırınında 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi! Şüpheli yakalanarak tutuklandı

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir fırında zulalanmış halde koli ve varillerde 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüpheli Antalya'da yakalanarak Mersin'e getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Ekmek fırınında 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi! Şüpheli yakalanarak tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi. Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren ekipler, şüphelininde Antalya'da olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin Antalya'da düzenlediği operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi. Adrese giden ekipler, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

#MERSİN #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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