Giriş Tarihi: 2.9.2025 09:54 Son Güncelleme: 2.9.2025 09:57

Ankara'da, sokakta sarımsak satarak geçimi sağlayan, Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından ekmek teknesinin başında öldürüldü. Saldırgan her yerde aranıyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Aracıyla sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Tatlıbal, sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüdaverdi Tatlıbal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekmek teknesinin başında öldürüldü!
