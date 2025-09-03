Eko-Çiftlik’te sebze-meyve hasadı

Sincan Belediyesi'nin çevre dostu projelerinden biri olan Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde organik ürünlerin hasadı devam ediyor. Aylarca emek verilerek tamamen doğal yöntemlerle üretilen domates, yeşil biber, kabak, kırmızı kapya biber, patlıcan, salatalık, üzüm gibi ürünler hem sıcak yemek olarak, hem de taze taze ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.
Binbir emekle yetiştirilen ürünlerin tamamı organik. Doğaya zarar verilmiyor, sürdürülebilir tarım anlamında farkındalık oluşturuyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılarak sosyal yardımlaşmanın en güzel örneğini veriyor.
Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nin önemini her fırsatta vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Eko Çiftlik projesiyle hem toprağın bereketinden faydalanıyor, hem de vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Organik ürünlerimizi gönül rahatlığıyla ihtiyaç sahiplerimizin sofralarına taşıyoruz. Bunun yanında sıfır atık konusunda gençlerimizi, çocuklarımızı bilgilendiriyor; çevre konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezimize bekleriz." İfadelerini kullandı.