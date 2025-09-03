Eko-Çiftlik’te sebze-meyve hasadı

Sincan Belediyesi'nin çevre dostu projelerinden biri olan Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde organik ürünlerin hasadı devam ediyor. Aylarca emek verilerek tamamen doğal yöntemlerle üretilen domates, yeşil biber, kabak, kırmızı kapya biber, patlıcan, salatalık, üzüm gibi ürünler hem sıcak yemek olarak, hem de taze taze ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.