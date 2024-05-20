Ekonomist Korhan Berzeg’in cenazesi defnediliyor

Merhum Ekonomist Korhan Berzeg'e ait şimdiye dek bulunan tüm delillerin İstanbul Adli Tıp tarafından incelenmesi tamamlandı ancak kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine Korhan Berzeg'in defni için harekete geçildi. Korhan Berzeg'in naaşı, Gönen'de defnedilecek. Korhan Berzeg, 27 Mayıs Pazartesi günü Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

Adli Tıp'tan gelen rapordaki bilgilerde, "Olay yeri özellikleri bilinmeksizin mevcut kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine bağlı doku kayıpları, ağırlık ve yoğunluk kaybı, yumuşak dokuların mevcut olmaması gibi bulgular dikkate alındığında, kesin olmamakla birlikte bulundukları tarih itibariyle 3-12 aylık bir zaman aralığında ölmüş bir kişiye ait olabileceği, dolayısıyla mevcut postmortem bulguların 17/06/2023 tarihinde kaybolma hikayesi ile uyumlu olduğu, ancak kemiklerdeki morfolojik değişimlerin gömü şekli, hayvan müdahalesi, çevresel şartlar gibi birçok faktöre bağlı değişiklik göstermesi nedeniyle kesin ölüm zamanının tespit edilemediği, yapılan makroskopik incelemede; mevcut uzun kemiklerdeki tüm doku kayıpları ve kemik defektlerinin hayvan müdahalesi ile husulünün mümkün olduğu, olay yeri görüntüleri ile birlikte değerlendirildiğinde; üzerinde yer yer hayvan müdahalesine bağlı kemik doku defektleri mevcut olan kafatası parçalarındaki künt travmatik nitelikteki kırıkların daha ziyade yüksekten düşme sonucu meydana gelebileceği, ancak kemik doku eksiklikleri ve yumuşak dokuların mevcut olmaması sebebiyle kişinin kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği," ifadelerine yer verildi.