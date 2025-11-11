Ekrana veda doğaya merhaba

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anne ve Çocuk Kampları" ile aile içi iletişimin artırılması sağlanıyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında, Burç Ormanları içindeki Seyri Antep Gençlik Parkı'nda iki gün süren kamplar düzenleniyor. Katılımcılardan telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazlar toplanarak ailelerin doğayla ve birbirleriyle daha fazla vakit geçirmesi hedefleniyor. Kamp boyunca kil, ahşap boyama, masal atölyesi, yürüyüş, tırmanma, zipline, okçuluk ve konser gibi etkinliklerle ebeveyn-çocuk ilişkileri güçlendiriliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kamplara her yıl yaklaşık 100 ailenin katıldığını belirterek, etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Zeybek, "Annelerimizin ve çocuklarımızın elinden dijital materyalleri alıyoruz. Onların doğayla ve birbirleriyle vakit geçirmelerini istiyoruz. Aynı zamanda annelere bağımlılıkla mücadeleye yönelik söyleşiler de düzenliyoruz" dedi.Yeşilay ile iş birliği içinde "dijital detoks" kampları da gerçekleştirdiklerini aktaran Zeybek, 2025'in ilk dokuz ayında 1911 vatandaşa bağımlılıkla mücadele eğitimi verdiklerini kaydetti. Aile Yılı kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirten Zeybek, "Sevgi ve ilgiyle büyüyen çocuklar bağımlılıklardan uzak durur. Bu nedenle anne ve babanın rolünü çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.