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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Ekrandaki yeni nesil tehlike: Kelebek Kusuru

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Ekrandaki yeni nesil tehlike: Kelebek Kusuru
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) "Dikkat Eksikliği ve Hiperlink Bozukluğu" adında yeni bir türü tanımladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar şöyle konuştu:



Hiperlink internet dünyasında bir sayfadan diğer sayfaya gitmek için kullanılan linklere verilen isim. Günlük konuşmalarda "bağlantıya tıklamak", "linke tıklamak" şeklinde de kullanılıyor. Bu tip dikkat eksikliği, çocukların ekranlardan bir şey okurken ya da öğrenirken kelebekler gibi o bağlantıdan diğerine uçmaları ile tanımlıyor. Belirli bir konu üzerinde derinleşemediği için gerekli odaklanma gerçekleşmiyor.
Alandaki yeni araştırmalar bu uçuşmaya "kelebek kusuru" diyor. Kelebek kusuru okunan şeylerin bir bütün olarak anlam kazanmasını engelliyor ve bilgi kırıntıları olarak havada asılı kalmasına sebep oluyor. Oyuncaklar, boya malzemeleri ile oynamalarına ve arkadaşları ile oyunlar yaratmalarına teşvik etmemiz gerekiyor. Eğitici bir içerik olarak hazırlanmış olsa bile izlemek pasif bir eylemdir.

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Ekrandaki yeni nesil tehlike: Kelebek Kusuru
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