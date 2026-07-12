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Giriş Tarihi: 12.07.2026

Ekrandan uzak doğaya yakın

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Ekrandan uzak doğaya yakın
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Manisa Salihli'de yaşayan Esra ve Ramazan Düzdüşen çifti, 2 yaşındaki ikiz çocuklarını dijital risklerden ve ekranlardan uzak tutup doğa içinde büyümeleri için şehirden köye yerleşti. Çalıştıkları Denizli'den Karapınar köyüne dönüş hikayelerini anlatan Esra Düzdüşen, "Biz gençken köy hayatı bize hep zorluk, mücadele gibi gelirdi. Hatta annelerimiz okumazsak köyde yaşamak zorunda kalacağımızı söyleyerek bizi korkuturdu. Bunun bir ceza olduğunu düşünürdük. Ama büyüdüğümüzde anladık ki köyde yaşamak bir ceza değil aslında hayatın ta kendisi, en büyük ödülmüş. Ne yaparsak yapalım bizi yine köyden koparamadılar. Şimdi çocuklarımı bu doğal ve sağlıklı ortamda büyütmek için çabalıyorum" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM SÖZÜ
İkiz bebekleri dünyaya geldiği ilk gün çocukları en az 3 yaşına kadar ekrandan, televizyondan, tabletten ve paketli gıdalardan uzak tutma kararı aldıklarını belirten Düzdüşen, eşinin de işsiz kalması üzerine bu krizi hayallerini gerçekleştirmek için fırsata çevirdiklerini söyledi. 11 koyun alarak hayvancılığa başlayan genç çift, kısa süre içinde hayvan sayılarını da artırdı. Gelecek planlarının sadece küçükbaş hayvancılıkla sınırlı kalmayacağını vurgulayan genç anne, geniş kapsamlı bir çiftlik kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Ekrandan uzak doğaya yakın
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