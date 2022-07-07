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Giriş Tarihi: 8.7.2022

Ekrem doktoru binler uğurladı

Konya’da, görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ekrem doktoru binler uğurladı
Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından silahla vurularak öldürülen evli ve iki çocuk babası 47 yaşındaki kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi. Şehit doktor için baba ocağında helallik alındı. Doktorun naaşını, baba ocağında kardeşleri, annesi ve beyaz önlüklerle gelen meslektaşları karşıladı. Şehidin kardeşleri, Ekrem Karakaya'nın tabutuna sarılarak ağladı. Şehit doktorun naaşı, daha sonra cenaze namazı için Develi Çarşı Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehidin annesi Zekiye Karakaya ve 7 kardeşi, vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı. Develi ilçe meydanındaki cenaze namazına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.



ERDOĞAN: AĞIR CEZALAR GELECEK
Cenaze namazı öncesi şehit doktorun annesi ve kardeşi Mehmet Murat Karakaya'yı arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziyelerini iletti. Erdoğan, "Sağlıkta şiddetle mücadeleden ağır cezalar gelecek" dedi. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan'a teşekkür eden Mehmet Murat Karakaya, cenaze namazı öncesi alanı dolduranlara bir konuşma yaparak "Kimseyi kırmaz, incitmezdi. Bir hafta tatil bile yapmadan gitti. 'Hastalarım bekler' dedi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız aradı ve taziyelerini iletti. Gerekenlerin yapılacağı sözünü verdi. Tıp camiası biliyorum yaralı. Ama ağabeyimi protestolarla değil, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlayalım lütfen" dedi. Karakaya, Develi Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Sağlık Bakanı Koca, "Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli" ifadelerini kullandı.

ÇİFT ŞARJÖRLÜ DEHŞET
Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden bel ve bacak bölgelerinde ağrıları olduğunu söyleyerek bir günlük izin aldığı öğrenildi. Karakaya'nın hastanedeki odasının önüne gelen Akçay, uygun anı bulduktan sonra içeri girdi ve yanında getirdiği tabanca ile Karakaya'ya defalarca ateş etti.



Mermisi biten katil zanlısı, yanında getirdiği yedek şarjörü takarak ateş etmeye devam etti. Akçay, bir kurşun da kendi kafasına sıktı. Karakaya'nın vücuduna 12 mermi isabet ettiği belirlendi. Akçay'ın, 8 Haziran'da kalp krizi nedeniyle yitirdiği annesinin ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.



'SAĞLIKÇILARA UZANAN ELLER KIRILSIN'
Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesi, sağlık sendikalarını da ayağa kaldırdı. Birçok sendika hastane önünde açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılar ise "Sağlıkçılara uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

KARABÜK'TE DE HELALLİK ALINDI
DR. Karakaya için 10 yıl görev yaptığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde helallik alındı, gıyabi cenaze namaz kılındı. Törene doktorlar, hastane personeli ve hasta yakınları katıldı. Ali Faik ATAY

'SÜPER HOCA, EN İYİ HEKİM'
SOSYAL medyada da Ekrem Karakaya'nın ne kadar değerli bir doktor olduğu vurgulandı. Bazı paylaşımlarda, "Enerjik, dikkatli, insanları ve işini seven bir doktor", "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi hekim", "Süper bir hoca" yorumları yapıldı.

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Ekrem doktoru binler uğurladı
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