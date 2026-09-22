Ekrem İmamoğlu’ndan mahkemede pes dedirten savunma: Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.
DURUŞMAYA GETİRİLDİ
Bu davada sanık olan ve "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da diğer davanın görüldüğü salondan çıkarılarak bu duruşmaya getirildi.
Duruşmada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve sanıkların yakınları ile bazı partililer de izleyici olarak yer aldı.
İMAMOĞLU YİNE HAKİME KARŞI GELDİ
Hakim, kimlik tespitiyle başlayan duruşmada iddianamenin özetini okudu. Savunmasını yapan Ekrem İmamoğlu, çok yanlış bir dava açıldığını düşündüğünü söyledi.
İmamoğlu, 9 Mart itibarıyla bugün 100'üncü duruşmasına girdiğini anlatarak, bu kürsüde bulunduğu her duruşmada, yer aldığı bütün davalarda haksızlıkları, adaletsizlikleri anlatmaya çalıştığını savundu.
Ekrem İmamoğlu, "Bu dava ilk bakışta bir makam arabası meselesi olarak görülebilir ama öyle değildir, siyasidir ve siyasi saiklerle üretilmiştir. Benim için mesele her zaman milletine hizmet etmenin yolunda olmaktan ve milletine hizmet ederken de fedakarlığı önde tutmaktan geçmiştir. Hiçbir zaman makamla ilişki kurarak, makamın büyüttüğü bir insan olmadım" beyanında bulundu.
SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ
İmamoğlu, savunmasında şunları söyledi:
"Esasen bugün burada bulunmamızın basit tanımını söylüyorum, belediyeye kayıtlarda, evraklarda da belli olduğu şekliyle yüksek maliyetlerle tariflenmiş bir aracın bedelini bana söylediklerinde, bir makam aracının ya da makam hizmet aracının, çünkü o dönemde kiralanmış, kira işlemi yapılmış bir ihalede önüme getirdikleri aracın bedelini öğrendiğimde, 'Yahu bu aracın daha iyisi bende var, ben kullanıyorum.' diyerek bilabedel o aracı kamuya tahsis etmemle ilgili bir süreçten dolayı buradayım.
PES DEDİRTEN KONUŞMA!
Kendisinin kullandığı 20 bin liralık benzinden bahsedildiğini söyleyen İmamoğlu, "2019'da kendi aracım için yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız, o dönem fark ediliyor, paramızı o dönem yatırdık tekrardan gittik belediyenin kasasına. Belgesi mutlaka size ulaşacaktır." savunmasını yaptı.
Duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Yılmaz, Ercan Doğan, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, Bülent Arslaner, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker ve Selçuk Altun ile sanık avukatlarının savunmaları alındı.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, savunmalara diyeceği bir şey olmadığını belirterek, diğer sanıkların savunmalarının alınmasını talep etti.
Mahkeme, diğer 4 sanığın savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.