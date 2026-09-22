Ekrem İmamoğlu’ndan mahkemede pes dedirten savunma: Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız

Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

DURUŞMAYA GETİRİLDİ

Bu davada sanık olan ve "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da diğer davanın görüldüğü salondan çıkarılarak bu duruşmaya getirildi.

Duruşmada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve sanıkların yakınları ile bazı partililer de izleyici olarak yer aldı.