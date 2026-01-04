Eksi 22 derecede şehitler için yürüdüler

Anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin -22 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta yürüyüşe katılanlara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.

Okunan duanın ardından önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı olmak üzere binlerce kişi yürüyüşe başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı yürüyüş dondurucu soğuk altında gerçekleştirildi.

YÜRÜYÜŞ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Kızılçubuk toplanma alanında 09.00'da başlayan yürüyüş Ay Yıldız tören alanında sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş sırasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri konuşlandırdı. Yürüyüşe katılan Güler Aslan (70), "Şehitlerimize canımız feda. Büyüklerimizin anlattığına göre dondurucu soğuk ve tipi nedeniyle Mehmetçiğimiz bu topraklarda şehit oldu. Biz de onları yad ediyoruz" dedi.

KAHRAMANLIK BULUŞMALARI DÜZENLİYORUZ

Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kahramanlarımızın aziz hatıralarını anmak için bir aradayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit ve gazi yakınlarımız, gençlerimiz, ailelerimiz, şehit ve gazi derneklerimizle bir aradayız. Şehit çocuklarımız aynı zamanda Avrupa'dan gelen genç kardeşlerimiz de var. Sarıkamış bir destan. Bu vatan kolay elde edilmedi. Bayrak için, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu bilinci yaşatmak için şehit ve gazilerimizle birlikte özellikle kahramanlık buluşmaları düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 79 bin gencimize şehit ve gazilerimizle beraber kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Kahramanlarımız vatan için canlarını feda ederken bizler de bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sarıkamış'ta bulunmanın ayrı bir duygu olduğunu ifade eden Göktaş, şunları söyledi: "Sarıkamış'ta bulunmak gerçekten ayrı bir duygu, ayrı bir ruh. Dondurucu soğukta on binlerce askerimiz burada şehit düştüler. Benzer şekilde Çanakkale'de 15 Temmuz'da vatan için bayrak için mücadele eden nice kahramanlarımız var. Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına, kahramanlıklarını yaşatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da bizler de şehit ve gazilerden sorumlu olarak onların emanetlerine her daim sahip çıkmaya, gazilerimizin kahramanlıklarını genç kuşaklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Bu milli şuur inşallah bizleri her daim diri tutacak. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Bizlere gerçekten bu şuuru yaşattırdığı için."

BÜYÜK BİR DERS

'Bu Topraklarda izimiz var' sloganıyla gençleri Sarıkamış'a getirdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu tarih bilincini, bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu, ne fedakârlıklar yapıldığını anlatmak için. Burası gençlerimiz için büyük bir ders, büyük bir olay. Özellikle de bunu her yıl yaparak gençlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi Çanakkale'ye, Malazgirt'e getiriyoruz. Dumlupınar'a, Sakarya'ya gitmenin bu tarih bilinciyle bu topraklar için neler feda edildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Herkes biliyor ki burada. Büyük bir mücadele var. 'Beyaz destan' diye geçiyor. Burada şehit olan binlerce askerimizi unutmayacağız. Bu vatan için canını feda edenleri asla unutturmayacağız" diye konuştu. ifadelerini kullandı.

Rize'den gelen Ramazan Çepni, atalarının şehit olduğu yerde olduklarını belirterek, "Çok farklı duygular içindeyiz. Hava bugün birazda olsun iyi ama onlar tipi ve fırtına altında vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Anlatılması zor çok farklı bir duygu burada var. Evden çıkarken hep o duygularla geliyorum. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. 16 yıldır hep geliyorum. Sağ oldukça buraya her seferinde geleceğim." Dedi. Vatandaşlardan Osman Köseoğlu da harekata 100 kişilik üniversite ekibiyle katıldıklarını belirterek, "İki dedesini burada şehit vermiş ve eski bir komando olarak yaklaşık 15 yıldır bu etkinliklere gelmekteyim. Burada şehit olanlar geri dönmeyi düşünmediler. Vatanımız için birlik beraberliğimizi muhafaza ederek Büyük Türkiye için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.