Eksikler giderilene kadar kapalı kalacak

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangının nedeniyle yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bu karar sadece Bingöl'e özgü değil, Çankırı Ilgaz, Kastamonu, Kayseri ve Sivas'taki kayak merkezlerinde de benzer tedbirler alındı" dedi. Vali Usta, önümüzdeki sezona kadar tüm eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların daha güvenli bir hizmet alacağını belirterek, "Tek kişilik teleski hizmetleri, sosyal donatı alanları ve diğer tesislerimiz ziyaretçilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilirler. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır. Başta yangın güvenliği olmak üzere her türlü tedbiri alıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza güvenli ve kaliteli bir hizmet sunmaktır" diye konuştu. DHA