El atmadığı meslek yok

Yapay zekâ teknolojileri iş dünyasını dönüştürürken birçok mesleğin geleceği de tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, yapay zekâ birçok sektörde insan gücüne olan ihtiyacı azaltırken işsizlik riskini de beraberinde getirecek. Eğitimden medyaya hukuktan pazarlamaya kadar birçok sektöre entegre edilen yapay zekâ, müzik ve eğlence sektörünü de ele geçirmiş durumda. Düşük maliyetli yapay zekâ müzik üreticileri sayesinde milyonlarca şarkı, müzik dinleme platformlarına yüklendi. Yapay zekâ destekli sahte üreticiler, gerçek sanatçıların eserlerinin üstünde dinleyiciye ulaşıp milyonlarca liralık gelir elde eder hale geldi. Yapılan araştırmalar, yapay zekânın yaygınlaşması ile milyonlarca kişinin işsiz kalacağını ortaya koyuyor.

PEK ÇOK SEKTÖR ETKİLENECEK

Prof. Dr. Serhat Ulağlı "Birçok meslek grubunda istatistik verileri yorumlayan, tıbbi sonuçları değerlendiren hatta bu verileri işleyerek önerilerde bulunan yapay zekâ modellerinin ileride tıp, hukuk, mühendislik dahil olmak üzere pek çok alanda insanın yerine geçeceği tartışılmaz bir sonuçtur. Hayatımızı kolaylaştırma açısından çok büyük fırsatlar sunmasına rağmen pek çok sektörde artık insan işgücüne ihtiyaç duyulmayacak bir noktaya geleceği de kesin bir gerçektir. Pek çok sektör bunu derin bir şekilde hissedecek" dedi. "Yapay zekâ insanın yerini alabilir mi?" sorusunu da cevaplayan Ulağlı "Elbette kendilerini üreten insan ile karşı karşıya gelecektir" ifadesini kullandı.



YAPAY ZEKA DEPRESYON YAPIYOR

Bilim dünyasında yapay zekâya dair yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi. ABD'de bulunan Massachusetts General Hospital ve Weill Cornell Medical School uzmanları, 21 bin yetişkin ile anket yürüttü. Çalışma kapsamında katılımcıların yapay zekâyı ne sıklıkta kullandığı ve bunun ruh sağlığıyla ilişkisi incelendi. Çıkan sonuçlara göre yapay zekâyı sık kullanan kişilerde depresyon riski daha yüksek çıktı.