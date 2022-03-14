El Bais Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Bais İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah'ı gözlerimizle görmemiz kuşkusuzdur ki imkansızdır, ancak dualarla ve ibadetlerle Allah'ı anarak maneviyatımızı kuvvetlendirerek ona yakın olabiliriz. Söz konusu Allah'a yakın olmak ve onu tanımak olduğunda Esma-ül Hüsna'yı öğrenmek oldukça önem taşır çünkü ismi şeriflerin hepsi Allah(c.c)'a ait ayrı sıfatı öğrenmemize aracı olur. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Bais ismidir. Peki, El-Bais ismi şerifi ne demektir?

El-Bais İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Bais esmasının kelime anlamı, ölüleri dirilten ve can verendir. El-Bais ismi şerifi Allah'ın ölüleri diriltme ve istediğine can verme kudretine sahip olmasına değinen bir esmadır.

Sonbaharda ağaçlar ölür ama ilkbaharda tekrardan dallarına can gelir ve yaşama devam ederler işte bu doğa olayı, El-Bais ismi şerifinin anlamını yani yüce Allah(c.c)'ın istediğini diriltme kudretini anlamamız için güzel bir örnektir.

El-Bais İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'a yakından tanımak, O'nu ve kudretini anlamak için dualar ve ibadetler en büyük yardımcıdır. Yüce Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ona olan inancı kuvvetlendirir ve kişinin kalbine huzur verir.

El-Bais esmasını düzenli zikreden kişi Allah'ın izniyle hastaysa şifaya, yoksul ise bolluğa kavuşur. Sıkıntı ve kederden kurtulmak için günde 573 kere El-Bais ismi şerifini okumak oldukça faydalıdır.

Allah'a layık bir kul olmak ve ibadetleri aksatmamak için niyet edip her gün El-Bais ismi şerifini okumayı alışkanlık haline getiren kişinin imanı ve ibadetleri aksamaz. 7073 defa El-Bais esmasını zikreden kişi Allah'ın izniyle dedikodu ve iftiralardan korunur.

Her gün 5 vakit namazın arkasından 100 defa El-Bais esmasını zikreden kişinin işleri yoluna girer ve kazancı artar. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Bais İle İlgili Ayetler Hangileridir?