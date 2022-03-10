El Berr Ne Demek? Allah’ın El Berr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Berr bizleri güçlü kılmak ve O'nun merhametinden yararlanmak için zikredilmesi gerektiği aktarılmaktadır. Öncelikle Allah'a niyaz ve sonrasında niyet ederek doğru zaman edilen zikirler ile kötülüklere karşı bizleri güçlü kılan bu isim aynı zamanda Allah'ın merhameti hakkında da bizlere bilgi vermektedir.

El Berr Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Berr'in iki anlamı vardır.

Birincisi; Allah'ın yarattığı kullarına karşı olan sevgisi ve rahmeti ile birlikte merhametinin de olduğunun tasviri.

İkincisi; O'nun vaatlerinin hepsini yerine getirdiği ve yalandan uzak olduğuna dair tasvir.

Bununla birlikte Kuran-ı Kerim'de Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden birisi olan El Berr'e yakın anlam içeren birçok isim de yer almaktadır. Bunlar arasında;

El Rezzak; Karşılık beklemeden fayda sağlayan, kullarını ayrım gözetmeden ve hesap etmeden faydalandıran. El Basid; Kullarının rızklarını büyüten. El Vasi; Bilgisi ve bereketi sonsuz olan, rızkını arttıran.

El Berr Anlamı

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Berr, O'nun kullarına karşı rahmet ve merhametinin sonunun olmadığı yani sonsuz olduğu anlamına gelmektedir. İmam Buhari'nin aktarımına göre kıyamet günü geldiğinden Allah'ın gazabı, rahmetinden aşağıda kalacaktır. Nitekim Allahu Teala kullarını veya yarattıklarını gözetmek ve korumak için kitaplar indirmiş ve peygamberler göndermiştir. Birçok uyarı ile birlikte bizleri kıyamet gününe hazırlarken onun rahmetinden de emin olacağımızı birçok farklı yoldan belirtmiştir. Bununla birlikte El Berr kelimesinin çoğul hali ise Ebrar'dır. Ebrar, iyilik yapmakta birbiriyle yarışan insanlara denir.

Ya Berr Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan ve bizlere O'nun iyiliğini ve merhametini hatırlatan El Berr esmasının faziletlerini sıralayacak olursak;