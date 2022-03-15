El Cebbar Ne Demek? Allah’ın El-Cebbâr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El- Cebbar ismi Allah'ın kainat ve insanla ilgili isimlerinden ve fiili sıfatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Cebbar ismi hem söylenişi hem de anlamı itibarıyla azameti ifade etmektedir. Allah'ın kudretinin anlaşılmasındaki en önemli isimlerden biri de el-Cebbar'dır. Peki, el-Cebbar isminin anlamı nedir?

El-Cebbar isminin anlamı

El- Cebbar ismi Allah'ın güç ve kudretinin çok net olarak anlaşabileceği isimlerden biridir. Allah'ın aciz olanı güçlendirip, güçlükleri kolaylaştıran anlamları olan el- Cebbar isminin hakim ve galip olan, kendisine ortak koşulmasından uzak olan anlamı da vardır. El-Cebbar; kullarını ihtiyar ve zorunlulukta zorlayan kimse anlamına da gelmektedir.

Ya Cebbar esmasının fazileti

El-Cebbar ismi Allah'ın sonsuz kudretinin ortaya konduğu isimlerden biridir. Bu yönüyle aciz olan insanın sığınması gereken tek yaratıcısı Allah'tır. Salih bir inançla Allah'a sığınan kişinin işlerini Allah yoluna koyar. Yani Allah'ın kullarını zorluklardan çıkarması el-cebbar isminin tecellilerinden biridir. Bundan dolayıdır ki Allah'ı tüm isimleri ile zikrettiğimiz gibi el-cebbar ismi ile de anlamalı ve kudretini her defasında hissetmeliyiz.

El-Cebbar isminin geçtiği ayetler