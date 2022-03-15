Haberler Yaşam Haberleri El Cebbar Ne Demek? Allah'ın El-Cebbâr İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 15.3.2022 13:59 Son Güncelleme: 15.3.2022 13:59

El Cebbar Ne Demek? Allah'ın El-Cebbâr İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Cebbar Ne Demek? Allah’ın El-Cebbâr İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın isimlerinden biri de el-Cebbar'dır. Cebbar, ‘cebr’ kökünden gelir ve “bozuk olan bir şeyi ıslah etmek” anlamına gelmektedir. Kuran'da cebbar kelimesi toplamda on ayette geçmektedir. Cebbar kelimesi bozulan, nizamından çıkan her şeyi yerine göre zor kullanarak ıslah etmek anlamına sahiptir. Peki, El-Cebbar ne demektir?

El- Cebbar ismi Allah'ın kainat ve insanla ilgili isimlerinden ve fiili sıfatlarından biri olarak kabul edilmektedir. Cebbar ismi hem söylenişi hem de anlamı itibarıyla azameti ifade etmektedir. Allah'ın kudretinin anlaşılmasındaki en önemli isimlerden biri de el-Cebbar'dır. Peki, el-Cebbar isminin anlamı nedir?

El-Cebbar isminin anlamı

El- Cebbar ismi Allah'ın güç ve kudretinin çok net olarak anlaşabileceği isimlerden biridir. Allah'ın aciz olanı güçlendirip, güçlükleri kolaylaştıran anlamları olan el- Cebbar isminin hakim ve galip olan, kendisine ortak koşulmasından uzak olan anlamı da vardır. El-Cebbar; kullarını ihtiyar ve zorunlulukta zorlayan kimse anlamına da gelmektedir.

Ya Cebbar esmasının fazileti

El-Cebbar ismi Allah'ın sonsuz kudretinin ortaya konduğu isimlerden biridir. Bu yönüyle aciz olan insanın sığınması gereken tek yaratıcısı Allah'tır. Salih bir inançla Allah'a sığınan kişinin işlerini Allah yoluna koyar. Yani Allah'ın kullarını zorluklardan çıkarması el-cebbar isminin tecellilerinden biridir. Bundan dolayıdır ki Allah'ı tüm isimleri ile zikrettiğimiz gibi el-cebbar ismi ile de anlamalı ve kudretini her defasında hissetmeliyiz.

El-Cebbar isminin geçtiği ayetler

  • Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tüm tartışmalı pozisyonlarını Erman Toroğlu yorumladı! “VAR neden çağırmadı bilmiyorum”
Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası şok sözler! "Beşiktaş'ın penaltısı..."
Son dakika derbi haberleri: Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası penaltı isyanı! Maç sonunda kırmızı kart çıktı…
SON DAKİKA HABERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele ve akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabineyi topluyor
Son dakika | Gözler o tarihe çevrildi! Yerli savaş uçağı geliyor
Malezya'da hamile kadın kocasına 7 milyon lira değerinde Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Son dakika: Ahmet Nur Çebi açıklamıştı! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan müjde...
Son dakika Galatasaray haberi: İspanyollar'dan Kerem Aktürkoğlu övgüsü! "Barcelona'ya tehdit"
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
ARKADAŞINA GÖNDER
El Cebbar Ne Demek? Allah'ın El-Cebbâr İsminin Anlamı Ve Fazileti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA