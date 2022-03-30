El Celil Ne Demek? Allah’ın El-Celîl İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın el-Celil isminin içerdiği anlamı bilmek, kulun Allah'ın kainattaki kudretini anlaması açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı El- Celil ismi oldukça iyi kavranmalıdır. Böylece yaratılan, görülen ve görülmeyen her şeyin şükrü eda edilir ve Allah'ın yüceliği bilinmiş olur. Peki, Allah'ın büyüklüğünün anlaşılacağı isimlerden biri olan El- Celil ne demektir?

El-Celîl isminin anlamı

Allah'ın isimlerinden olan El-Celil ismindeki celil kelimesi, celal kökünden türemiştir. Celal, Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak anlamına gelmektedir. El- Celil ismi ise; "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan" demektir.

Ya Celil esmasının fazileti

El-Celil ismi Allah'ın azametini ortaya koyan isimlerindendir. Bundan dolayı El-Celil ismini hakkıyla bilmek kullar için oldukça mühimdir. Dinimizde zikir ve tesbihat önemli ibadetlerdendir. Hem ruha şifa olur hem de Allah ile kul arasında yakın bir bağ sağlar.

Peygamberimiz(s.a.v.)'in tavsiye ettiği pek çok zikir vardır. Ancak Allah'ın isimleri de sıklıkla zikredilmesi gerekir. Bu anlamda El- Celil ismini sıklıkla zikretmek kulun Allah karşısındaki acziyetini anlamasını sağlayacaktır.

El-Celil isminin geçtiği ayetler