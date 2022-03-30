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Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:37 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:38

El Celil Ne Demek? Allah'ın El-Celîl İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Celil Ne Demek? Allah’ın El-Celîl İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül hüsna'dan biri de El-Celil ismidir. Esmaül hüsnadaki her bir isim kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirmesi açısından oldukça önemlidir. El- Celil ismi Kuran'da da geçmektedir. Peki, Allah’ın sonsuz kudretinin delillerinden olan el-Celil isminin anlamı nedir?

Allah'ın el-Celil isminin içerdiği anlamı bilmek, kulun Allah'ın kainattaki kudretini anlaması açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı El- Celil ismi oldukça iyi kavranmalıdır. Böylece yaratılan, görülen ve görülmeyen her şeyin şükrü eda edilir ve Allah'ın yüceliği bilinmiş olur. Peki, Allah'ın büyüklüğünün anlaşılacağı isimlerden biri olan El- Celil ne demektir?

El-Celîl isminin anlamı

Allah'ın isimlerinden olan El-Celil ismindeki celil kelimesi, celal kökünden türemiştir. Celal, Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olmak; uzun ömürlü olmak anlamına gelmektedir. El- Celil ismi ise; "hiçbir kayıt ve kıyas kabul etmeksizin azamet sahibi, kadri kıymeti ve mertebesi en yüce olan" demektir.

Ya Celil esmasının fazileti

El-Celil ismi Allah'ın azametini ortaya koyan isimlerindendir. Bundan dolayı El-Celil ismini hakkıyla bilmek kullar için oldukça mühimdir. Dinimizde zikir ve tesbihat önemli ibadetlerdendir. Hem ruha şifa olur hem de Allah ile kul arasında yakın bir bağ sağlar.

Peygamberimiz(s.a.v.)'in tavsiye ettiği pek çok zikir vardır. Ancak Allah'ın isimleri de sıklıkla zikredilmesi gerekir. Bu anlamda El- Celil ismini sıklıkla zikretmek kulun Allah karşısındaki acziyetini anlamasını sağlayacaktır.

El-Celil isminin geçtiği ayetler

  • Rahman 78: Azamet ve kerem sahibi rabbinin adı ne yücedir!

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El Celil Ne Demek? Allah'ın El-Celîl İsminin Anlamı Ve Fazileti
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