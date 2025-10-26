EL CLASICO: Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Gözler Arda Güler’de!

El Clasico heyecanı bu hafta sonu La Liga'da sahne alıyor. Real Madrid ile Barcelona 262. kez kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappé ve Lamine Yamal gibi yıldızların damga vuracağı dev maç öncesi, gözler milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağında. Futbolseverler "Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar..