Haberler Yaşam Haberleri El ele verdiler, okullarını yeni görünümüne kavuşturdular
Giriş Tarihi: 19.9.2025 11:04 Son Güncelleme: 19.9.2025 11:33

El ele verdiler, okullarını yeni görünümüne kavuşturdular

Okul müdürü ve öğretmen arkadaşları okullarının yıpranan boyasını el ele vererek 2 ayda öğretim yılına yetiştirdiler. Temin ettikleri boya ve malzemelerle okulun duvarlarını boyayan, sıraları temizleyen eğitim neferleri, eğitim ekipmanlarını da düzenledi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
El ele verdiler, okullarını yeni görünümüne kavuşturdular

Güç birliği yaparak okulu yeni görünüme kavuşturan müdür ve öğretmenler, yaz tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerine daha temiz ortam oluşturdu. Mersin'de Nurettin Topçu Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Temel, okulun yıpranan boyasını öğretmen arkadaşları ile birlikte el ele vererek yeni görünümüne kavuşturdular. Bu konuda hayırsever Mersinli iş adamlarının da desteğini alan Okul Müdürü Faruk Temel, öğretmen ve okul çalışanlarının azmi ile okulun baştan aşağı bakımını yaptılar.

Sadece okulu boyamakla kalmayan vefakar müdür ve öğretmenler, yine hayırsever Mersinli iş adamlarının desteği ile aldığı masa, oturma grupları ile de okulun başka ihtiyaçlarını da yerine getirdiler. Başarılı idareci bu çalışmaları nedeniyle okulu ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü'nden de övgü aldı.

Temel, "Her zaman olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'mız, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteklerinin yanı sıra bizlerde elimizden geldiğince okulumuzu daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Tatilin ardından öğrencilerimiz daha temiz ortamda dersbaşı yaptı. Destek veren öğretmen ve okuldaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
El ele verdiler, okullarını yeni görünümüne kavuşturdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz