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Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:20

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar Köyü'nde meydana gelen olayda, hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan Süleyman Ertunç (62), aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kaldı
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Üzücü olay, sabah saatlerinde Mahmatlar Köyü'nde göl kenarında bulunan bahçede meydana geldi. İddiaya göre, bahçesine gelen Süleyman Ertunç, otomobilini park ettikten sonra aracın el frenini çekmeden indi. Bir süre sonra hareket eden otomobili görünce koşarak durdurmaya çalıştı. Ertunç yamaç aşağı giden otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine yakınları durumu kontrol etmek için bahçeye geldi. Burada Ertunç'u otomobilin altında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Ertunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ertunç'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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#ISPARTA

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