El Hadi Ne Demek? Allah’ın El-Hâdî İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esmaül Hüsna arasında yer alan isimlerden biri olan El-Hâdî anlamı ile dikkat çeken isimler arasındadır. Bu ismi zikretmenin faziletleri oldukça çoktur. Peki, El-Hâdî ne demek?

El-Hâdî İsminin Anlamı Nedir?

Hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş bir sıfattır. "Doğru yolu bulmak; yol göstermek, rehberlik etmek" anlamına gelmektedir. "Yol gösteren, hayır ve mutluluk veren bir hedefe rehberlik eden" anlamlarına da gelmektedir.

Hidayet lütfederek, bâtıldan ve dalâletten uzaklaştıran anlamlarına da gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de birçok yerde hidâyet kavramı ile bu isme işaret edildiği düşünülmektedir.

El-Hâdî Esmasının Fazileti

Her şeye istikamet kazandıran, yol gösteren. yön veren, kullarına hidayet veren, doğru yola ulaştıran anlamlarına gelen El-Hâdî ismi oldukça faziletli isimler arasında yer alır. Bu ismi her gün 400 defa okumaya devam eden kimse Allah'ın gizli veya açık lütuflarını kazanır.

Küskün ya da arası dargın olan kişiler temiz bir kaseye 20 defa yazıp, üzerine 1600 kere "YA HADİ" okuyarak haberleri olmadan içerlerse araları düzelir. Dargınlık, kıskançlık, kırgınlık ve nefret yüzünden arası bozuk olanlar bu ismi günlük olarak zikretmeleri gereklidir.

El-Hâdî İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

Hidâyet kavramı ile çeşitli birçok hadis metninde de Allah'a nisbet edilmiştir.

Örnek:

"Şüphesiz, Allah, iman edenleri dosdoğru bir yola yöneltir." (Hac Sûresi, 22/54)

"Onları, emrimiz ile, insanları doğru yola götüren önderler yaptık." (Enbiya Sûresi, 21/73)

"Rabbimiz, her şeye bir fıtrat verip, (o yaratılışın gereğini yerine getirmeyi) o şeye hidayet edendir (öğretendir)." ( Tâ-Hâ, 20/50)