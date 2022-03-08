Haberler Yaşam Haberleri El Halık Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Halık İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 8.3.2022 10:34 Son Güncelleme: 8.3.2022 10:34

El Halık Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Halık İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Halık Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Halık İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah (c.c)’ın 99 ismi şerifi vardır. Bu isimlere, en güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. El-Halık isminin anlamı ve fazileti de bu başlıkta incelenecek bir konudur. Esma-ül Hüsna denilen isimler Allah’a ait olan bütün sıfatları belirten isimlerdir. Allah’ın isimlerinden El Halık ne demek? El Halık isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Allah'ı görmemiz ya da duymamız imkânsızdır ama dua ederek ve ismi şeriflerini zikrederek kendimizi ona daha yakın hissederiz. Allah'ın gücünü ve rahmetini anlamanın için en güzel yollardan birisi Esma-ül Hüsna'yı anlamlarıyla birlikte öğrenmektir. Bu esmalardan birisi olan El-Halık isminin anlamı nedir? Bu sorunun cevabına hep birlikte bakalım.

El-Halık İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Halık, köken olarak halk kelimesinden türemiştir, anlamı ise yoktan var etme ve sıfırdan inşa etme demektir. El-Halık ismi şerifi yüce Allah'ın sonsuz yaratma gücünü ve hiçbir eşi benzeri olmayan bir şeyi sadece Allah'ın yaratabileceğini simgeler.

Aynı zamanda El-Halık ismi şerifi Allah'ın yarattığı her şeyin varlığı süresince bütün hallerini bilen ve tayin eden, ona göre yaratan anlamına gelir.

El-Halık İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'a yakın olmak ve onun kudretine sığınmak için manevi olarak inancımızın güçlü olması gerekir ki bunun en güzel yollarından birisi de Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ve onları anlamlarıyla bilmektir.

El-Halık ismi şerifinin inanarak ve sabırlı bir şekilde zikredildiği takdirde kişi kaza ve belalardan korunmak için Allah'a sığınmış olur. El-Halık ismini gündoğumu vakitlerinde okumayı alışkanlık edinen kişilerin kısmet kapıları açılır ve kalpleri yumuşar.

El-Halık ismini zikretmeye devam eden kişi Allah'ın sonsuz yaratma gücüne sığınarak işlerinde kolaylığa, zor işlerinin çözülmesine kavuşur. Tam bir inanç ile temiz bir abdest alınarak kıbleye karşı El-Halık esması 5115 kez zikredildiğinde edilen dualar ve niyetler Allah'ın izni ile kabul olur.

Hatırlatmakta fayda var, esmaların başında olan el-,er- takıları o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua niyetiyle esma okunurken bu takıların yerine ''Ey'' anlamına gelen ''Ya-'' takısı kullanılması uygundur.

El-Halık İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Fatır Suresi / 3.Ayet
  • En'am Suresi / 101.Ayet
  • En'am Suresi / 102.Ayet
  • Rad Suresi / 16.Ayet
  • Fussilet Suresi / 21.Ayet

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El Halık Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Halık İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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