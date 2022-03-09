Haberler Yaşam Haberleri El Halim Ne Demek? Allah'ın El-Halîm İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:57 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:57

El Halim Ne Demek? Allah'ın El-Halîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Halim Ne Demek? Allah’ın El-Halîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah, mutlak bir güce sahiptir ve bu herkes tarafından bilinmektedir. Fakat Allah tüm bu gücüne rağmen sonsuz bağışlayıcı ve affedicidir. Kullarına ödülleri verirken bol bol, bereketli ve hızlı şekilde verir, rızıklarını onlara ulaştırır. Hak yiyen, haram işleyen ve Allah’ın buyruklarına karşı gelen bazı kişilere ise cezasını yavaş bir şekilde, hafif olarak verir ve bu konuda kullarına yaptıkları yanlıştan dönmeleri için bir zaman tanımış olur. Peki ya El Halim ne demek? İşte Allah’ın El-Halim isminin anlamı ve fazileti…

Allah'ın affedici özelliği, günahkarları cezalandırmadaki verdiği tavizler Mümin'ler tarafından iyi bilinmektedir ve bu özellik Allah'ın yüceliğini kanıtlayan, bunu kullarına en iyi aktaran özelliklerden bir tanesidir. El Halim'in anlamı da Allah'ın bu özelliği ile ilişkilidir.

El Halim Ne Demek?

El halim, Allah'ın mutlak ve sonsuz gücüne rağmen ceza vermekte yavaş davranmasını niteler. Hilm sahibi olan sadece ve sadece Allah'tır. Bu nedenle kullarının isyan etmesi üzerine dahi öfkesini kontrol edendir. Ceza vermeden çok daha önce acıyan ve bağışlayandır. Günahkar olanlara karşı ceza vermekte de acele etmeyen o Allah'tır. Hikmet sahibidir ve yumuşak huylu, affedici karakterdedir.

El-Halîm Anlamı

Halim kelimesinin kökeni "hlm" şeklinde olduğu bilinmektedir. Arapça dilinde "hilm" yavaş ve yumuşak anlamlarını taşımaktadır.

Esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 88 olarak bilinen El – Halim'in zikir günü de Cumartesi günü olarak belirlenmiştir. Zikir saati Zuhal'dir. Sabah vakti gün henüz daha yeni başlıyorken, ikindi namazının hemen arkasından vakit geçmeden ve gece okumaları olduğu zaman zikir saati olarak kabul edilmiştir.

El – Halim zikrinin iyi geldiği ve faydalı olduğu organlar sağ ayak bileği ile sol dirsek olarak bilinmektedir. Bu zikrin Terazi burcunun üzerinde daha etkin olduğu da bilinmektedir.

Ya Halim Esmasının Fazileti

Ya halim esmasının fazileti, yumuşak olmak ve yavaş olmak, ahlaki güzelliği kazanmak için seher vakitlerinde 88 kere "Ya Halim" zikri gerçekleştirilmelidir. Öfkesini kontrol edemeyen kullar 88 kez "Ya Halim" zikri gerçekleştirirlerse, sakinleşecek ve huzura yaklaşacaklardır.

Hz. Musa'nın da aynı zamanda Firavun'un yanına giderken korktuğunda "El-Halim" esmasını zikrettiği bilinmektedir. Bu nedenle el halim esması, doğruluğu kanıtlanmış, sakinleştirildiği Kur'an tarafından tebliğ edilmiş bir esmadır.

Gündelik hayatında 88 kez "Ya Halim" zikrine devam eden ebeveynler evlatlarının da ayrıca halim ve selim olmasını dilemiş olurlar. Asabi halin ve öfkenin dinmesi, son bulması için 88 kez "Ha Halim"i zikretmek oldukça önemli ve etkilidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
El Halim Ne Demek? Allah'ın El-Halîm İsminin Anlamı Ve Fazileti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA