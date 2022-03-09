El Halim Ne Demek? Allah’ın El-Halîm İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın affedici özelliği, günahkarları cezalandırmadaki verdiği tavizler Mümin'ler tarafından iyi bilinmektedir ve bu özellik Allah'ın yüceliğini kanıtlayan, bunu kullarına en iyi aktaran özelliklerden bir tanesidir. El Halim'in anlamı da Allah'ın bu özelliği ile ilişkilidir.

El Halim Ne Demek?

El halim, Allah'ın mutlak ve sonsuz gücüne rağmen ceza vermekte yavaş davranmasını niteler. Hilm sahibi olan sadece ve sadece Allah'tır. Bu nedenle kullarının isyan etmesi üzerine dahi öfkesini kontrol edendir. Ceza vermeden çok daha önce acıyan ve bağışlayandır. Günahkar olanlara karşı ceza vermekte de acele etmeyen o Allah'tır. Hikmet sahibidir ve yumuşak huylu, affedici karakterdedir.

El-Halîm Anlamı

Halim kelimesinin kökeni "hlm" şeklinde olduğu bilinmektedir. Arapça dilinde "hilm" yavaş ve yumuşak anlamlarını taşımaktadır.

Esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 88 olarak bilinen El – Halim'in zikir günü de Cumartesi günü olarak belirlenmiştir. Zikir saati Zuhal'dir. Sabah vakti gün henüz daha yeni başlıyorken, ikindi namazının hemen arkasından vakit geçmeden ve gece okumaları olduğu zaman zikir saati olarak kabul edilmiştir.

El – Halim zikrinin iyi geldiği ve faydalı olduğu organlar sağ ayak bileği ile sol dirsek olarak bilinmektedir. Bu zikrin Terazi burcunun üzerinde daha etkin olduğu da bilinmektedir.

Ya Halim Esmasının Fazileti

Ya halim esmasının fazileti, yumuşak olmak ve yavaş olmak, ahlaki güzelliği kazanmak için seher vakitlerinde 88 kere "Ya Halim" zikri gerçekleştirilmelidir. Öfkesini kontrol edemeyen kullar 88 kez "Ya Halim" zikri gerçekleştirirlerse, sakinleşecek ve huzura yaklaşacaklardır.

Hz. Musa'nın da aynı zamanda Firavun'un yanına giderken korktuğunda "El-Halim" esmasını zikrettiği bilinmektedir. Bu nedenle el halim esması, doğruluğu kanıtlanmış, sakinleştirildiği Kur'an tarafından tebliğ edilmiş bir esmadır.

Gündelik hayatında 88 kez "Ya Halim" zikrine devam eden ebeveynler evlatlarının da ayrıca halim ve selim olmasını dilemiş olurlar. Asabi halin ve öfkenin dinmesi, son bulması için 88 kez "Ha Halim"i zikretmek oldukça önemli ve etkilidir.