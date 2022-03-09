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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:59 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:59

El Kadir Ne Demek? Allah'ın El-Kâdir İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Kadir Ne Demek? Allah’ın El-Kâdir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Her Müslüman, her Mümin, Allah’ın bir şeyi yapmak için sadece istemesinin yeterli olacağını bilmektedir. Allahu Teala için zaman, mekan ve durum fark etmez, eğer bir şeyin olmasını istiyorsa o o an olur, çünkü Allah varlıkların en üstünüdür ve tüm her şeyin yaratıcısıdır. Hal böyleyken Allah’ın 99 isminden biri olan El – Kadir’de Allah’ın tüm bu özelliklerini nitelemek için çok uygun bir isimdir ve anlamı tam olarak Allah’ın ne zaman neyi isterse yapabileceğini nitelemektedir. El – Kadir, Allah’ın diğer isimlerinde olduğu gibi oldukça hikmetli ve özel anlam taşıyan bir isimdir. Peki ya El Kadir ne demek? İşte Allah’ın El-Kadir isminin anlamı ve fazileti…

El Kadir'in verdiği anlam, oldukça kesin ve nettir. Allah her şeye gücü yeten ve ne zaman neyi isterse yapabilendir. Bu İsmi Şerif'i belli sayılarda belli zamanlarda zikretmek de kişiye olağanüstü bir fazilet verecek, doğru yolda ona yardımcı olacaktır.

El Kadir Ne Demek?

El – Kadir ismi şerifi her Müslümanın bildiği ve kabul ettiği bir gerçeği simgeler, anlamlandırır. El – Kadir Allahu Teala'nın ne zaman neyi isterse yapabilecek güçte olduğunu niteler. Planlı, ölçerek ve beraber aynı anda her şeyi takdir eden kişi Allah'tır.

El-Kâdir Anlamı

Kainatta hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz, bırakamayacaktır. Bütün bu alem mutlak kudrete sahiptir ve mutlak iradeyi kendinde toplayan Allah tarafından yaratılmış, meydana getirilmiştir.

Her şey Allahu Teala'nın kontrolü altında ve bilinci eşliğinde gerçekleşmektedir. El – Kadir ismi şerifi tüm bu anlamları kendinde toplayarak ifade etmektedir.

Ya Kadir Esmasının Fazileti

  • 2 rekat namaz kılındıktan sonra, 100 kez ya da 200 kez bu İsmi Şerifi zikreden kul, ibadet olarak batınen ve zahiren kuvvetlenir, güçlenir.
  • Kul, düşmanlarının kendisine zarar vermemesi için ve kendi istediği kuvvete erebilmesi için bu ism-i şerifi 305 kez okuyabilir.

El – Kadir faziletlerini farklı sayı ve zamanlarda okumak, zikrin etkilerini daha güçlü bir hale getirebilir. Aynı şekilde ibadet konusunda da zahiren ve batınen daha kuvvetli hale gelmeniz mümkündür.

Amaç ve isteklere uygun olacak biçimde faziletler ve esmasıyla birlikte, bu İsmi Şerif mutlaka farklı sayılarda okunmalıdır. Buna özen göstermekte büyük fayda vardır, alimler tarafından da önerilir.

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El Kadir Ne Demek? Allah'ın El-Kâdir İsminin Anlamı Ve Fazileti
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