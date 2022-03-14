El Kahhar Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Kahhar İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Allah-u Teâlâ'yı somut duyularımızla hissetmemiz, gözlerimizle görmemiz kuşkusuzdur ki imkansızdır, lakin dualarla ve ibadetlerle Allah'ı anarak imanımızı güçlendirerek O'na yakın olabiliriz. Söz konusu Allah'a yakın olmak ve O'nu tanımak olduğunda Esma-ül Hüsna'yı öğrenmek oldukça önem taşır çünkü ismi şeriflerin hepsi Allah(c.c)'a ait ayrı sıfatı öğrenmemize vesile olur. Yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisi de El-Kahhar ismidir. Peki, El-Kahhar ismi şerifi ne demektir?

El-Kahhar İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Kahhar esmasının kelime anlamı, galip gelen ve her daim mağlup edendir. El-Kahhar ismi şerifi yüce Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, O'nun mutlak galip olduğunu ve kudretinin üstüne hiçbir kudret olmadığını belirten bir esmadır.

Allah-u Teâlâ dilediğini istediği anda helak edebilir, O'nun kudretinin karşısında bütün varlıkların boynu büküktür. El-Kahhar ismi şerifi Allah'ın istediği her şeye hükmetme ve galip gelme kudretine değinen bir esmadır.

El-Kahhar İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'a yakından tanımak, O'nu ve kudretini anlamak ve Allah'a sığınmak için dualar ve ibadetler en büyük yardımcıdır. Yüce Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ona olan inancı kuvvetlendirir, kişinin kalbine huzur ve duaların kabul olmasına vesile olur.

El-Kahhar esmasını düzenli zikreden kişi Allah'ın izniyle düşmanlarından korunur. '' Ya Kahhar Celle Celâlühü'' ismi şerifini okumayın alışkanlık edinen kişi çekingenlikten kurtulup daha cevval bir kişi olur. Her gün 306 defa ''Ya Kahhar Celle Celâlühü'' ismi şerifini okuyan kimse Allah'ın izniyle kötü alışkanlıklarından kurtulur.

Zulme uğrayan kişi zalime karşı 306 kez El-Kahhar esmasını okursa zalime karşı galip gelir. El-Kahhar ismi şerifinin terazisi hassastır, iki tarafı da keskin bıçak gibi bir esmadır, yani haksız yere okunduğu zaman kişi kendine zarar vermiş olur.

Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Kahhar İle İlgili Ayetler Hangileridir?