Haber ajansı Reuters, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü iddia etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberle beraber haberin doğruluğu araştırılıyor. "El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldürüldü mü, iddialar doğru mu?" soruları gündeme gelirken Reuters haberini ABD resmi kaynaklarına dayandırdı. Peki, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldü mü? İşte detaylar...