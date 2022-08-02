Haber ajansı Reuters, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü iddia etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberle beraber haberin doğruluğu araştırılıyor. "El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldürüldü mü, iddialar doğru mu?" soruları gündeme gelirken Reuters haberini ABD resmi kaynaklarına dayandırdı. Peki, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldü mü? İşte detaylar...
Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.
Haber ajansı Reuters, ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü iddia etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Zevahiri'nin öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almazken, "hafta sonu Afganistan'da terörle mücadele kapsamında önemli bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlediği ve operasyonda sivil kayıp bulunmadığı" mesajı aktarılmıştı.