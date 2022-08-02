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Giriş Tarihi: 2.8.2022 01:08

El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri kimdir, öldürüldü mü? Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: "El-Kaide lideri CIA operasyonuyla öldürüldü"

Tüm dünyanın gözü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’nin öldürüldüğü iddialarına çevrildi. Haber ajansı Reuters, ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 71 yaşındaki terör örgütü elebaşının öldürüldüğünü duyurdu. Bu iddia dünya gündemine bomba gibi düşerken “El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldürüldü mü, iddialar doğru mu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’nin öldürüldüğü iddialarına dair detaylar...

El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri kimdir, öldürüldü mü? Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: El-Kaide lideri CIA operasyonuyla öldürüldü

Haber ajansı Reuters, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü iddia etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen haberle beraber haberin doğruluğu araştırılıyor. "El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldürüldü mü, iddialar doğru mu?" soruları gündeme gelirken Reuters haberini ABD resmi kaynaklarına dayandırdı. Peki, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri kimdir, öldü mü? İşte detaylar...

Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.

Haber ajansı Reuters, ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin, CIA'in hafta sonu Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldüğünü iddia etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Zevahiri'nin öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almazken, "hafta sonu Afganistan'da terörle mücadele kapsamında önemli bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlediği ve operasyonda sivil kayıp bulunmadığı" mesajı aktarılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da insansız hava aracıyla yapılan operasyona ilişkin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri kimdir, öldürüldü mü? Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia: "El-Kaide lideri CIA operasyonuyla öldürüldü"
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