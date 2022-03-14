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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:42 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:44

El Macid Ne Demek? Allah'ın El-Macîd İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Macid Ne Demek? Allah’ın El-Macîd İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala şüphesiz ki cömertliği ile bilinendir. Kullarına sundukları ile onların gönlünü feth eyleyen ve sonsuz cömertlik ve merhameti ile Mümin’lerce takip edilen, sonsuz saygı ve sevgi duyulandır. Allah, tüm bu gönlü bolluğu ile kulları arasında bilinmekte ve hak yolu onlara göstermektedir. Bu faziletli esma, Allah’ın diğer tüm isimleri gibi sonsuz bir öneme sahiptir ve Allah’ın çok önemli özelliklerinden birini nitelemektedir. Peki ya El Macid ne demek? İşte El – Macid isminin anlamı ve fazileti…

Yerin ve göğün yaratıcısı olan, tüm canlılara hayat veren Allah, yarattıklarını da yarattığı evrende bolluk ile, çok çeşitli rızıklar ile ödüllendirmişlerdir. Bu bolluğu ve bereketi görebilen, Allah'ın yüce gönüllülüğünün, cömertliğinin farkında olan kul, Allah'a olan aşkı derin olan, muazzam olan kuldur. Allah'ın 99 isminden biri olan El Macid ismi şerifi de, Allah'ın yüce gönüllülüğüne dikkat çeken ve niteleyen kutlu bir isimdir.

El Macid Ne Demek?

Allah'ın 99 isminden biri olan El Macid ismi şerifi, en çok övülmeye değen ve cömertliği ile tanınıp ibadet edilen Allah'ın en kutlu isimlerindendir, nitelediği özellik ile en faziletli olanlarındandır. El – Macid esması öğrenilmelidir ve sık sık söylenip tekrar edilerek çok fazla sevap kazanıp fazilet elde etmek mümkündür.

Allahu Teala'nın da izni ile onun kutlu isimleri söylenip, zikredilerek sevap kazanılır, Allah'a yakınlaşılır ve Allah yolundaki sınav kolaylaşır, anlam kazanır.

El-Mâcid Anlamı

Allahu Teala'nın cömertliğini ve elinin ne kadar bol olduğunu ne kadar anlatsak, az olacaktır. El – Macid ismi şerifi de, Yüce Allah'ın ne kadar cömert olduğunu, kullarını bolluk ve bereket ile ödüllendirdiğini nitelemek için kullanılan, faziletli bir esmadır. El – Macid tüm bunlara ek olarak, Allah'ın çok ikram ve kerem sahibi olduğunu da vurgulamasıyla önem kazanmaktadır.

Ya Macid Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın kutlu isimlerini zikretmek, o isimleri tekrar ederek hak yolunda ilerlemek, bu sınavda sevap kazanmak ve anlamlı bir hayat yaşamak mümkündür. Bu isimleri zikretmek umudun ve güzelliklerin kapısını Mümin kullara açacaktır. Ya Macid esmasının da belirttiği, nitelediği gibi, Allah'ın lütuflar ve cömertliği sonsuzdur.

  • El – Macid esması, kalbi nurlandırarak gönlü yumuşatır.
  • El – Macid ismi şerifini tekrar edenler, Allahu Teala'nın da izni ile saygınlık kazanır, itibar elde eder ve yüksek makamların sahibi olur.
  • İlme sahip olan faziletli kişiler, bu esmayı sık sık zikrederler.
  • Bu isim aynı zamanda maddi durum olarak iyi bir konumda olmayı ve cömertlikten de ödün vermemeyi, yardım sever olmayı hiç bırakmamayı umarak zikredilebilir.

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El Macid Ne Demek? Allah'ın El-Macîd İsminin Anlamı Ve Fazileti
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