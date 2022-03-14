El Mecid Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mecid İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah'a yakın olmak, onun yolunda iman sahibi olmak için gidilecek en güzel yollardan birisi de dua etmek ve onun isimlerini zikretmektir. Allah'ın sıfatlarını ve hikmetlerini daha iyi anlamamız ve benimsememiz için onun ismi şeriflerini anlamlarıyla bilmek oldukça önemlidir. El Mecid esması da Allah'a ait güzel isimlerdendir. Peki, El Mecid ne demektir?

El-Mecid İsminin Anlamı Nedir?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Mecid esmasının kelime anlamı ikramı bol olan ve şanı büyük olandır. El-Mecid ismi şerifi Allah-u Teâlâ'nın ikramının bolluğuna, izzetinin ve şanının büyüklüğüne ve azametinin büyüklüğüne değinen bir esmadır.

El-Mecid esması, yüce Allah'ın ihsanının ve bağışının bol olduğunu, onun şanının sonsuz ve en yüce olduğunu belirten bir ismi şeriftir. El Mecid ismi şerifi Allah(c.c)'ın izzeti ve şanı en büyüktür, o övülmeyi en hak edendir anlamına gelir.

El-Mecid İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Yaratıcımız Allah'ı yakından tanımak ve ona olan imanı güçlendirmek için dua etmek ve Allah'ın isimlerini anmak her zaman güzeldir. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kalplere huzur ve ferahlık verir.

El-Mecid ismi şerifini zikretmeyi alışkanlık haline getiren kişi Allah'ın izniyle rızık bolluğuna ve işlerinde kolaylığa kavuşur. Her gün sabah namazı sonrası 79 defa ''Ya Mecid Celle Celâlühü'' ismi şerifini zikreden kişi çevresinde izzet sahibi ve görkemli bir kişi olur. Bu ismi şerifi okumayı alışkanlık haline getiren kişiye yüce Allah kudret ve güç bağışlar.

Akrabaları ve çevresi tarafından takdir görmeyen kimse her gün El-Mecid ismi şerifini okursa Allah'ın iniyle o kişi saygınlık kazanır. Hatırlatmakta fayda vardır, esmaların başında bulunan er- ya da el- takısı o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua ederken bu takıların yerine Ey anlamına gelen Ya- takısının kullanılması daha uygundur.

El-Mecid İle İlgili Ayetler Hangileridir?