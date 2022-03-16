El Metin Ne Demek? Allah’ın EL Metin İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın sonsuz rahmetini kazanmak için kullar Allah'a sığınırlar. Yaşadıkları acıdan, azaptan kurtulabilmek için El Metin zikirleri çekerek güç bulmayı istemektedirler. Peki Allah'ın 99 isminden yalnızca biri olan El Metin ne demek? Faziletleri neler? Sizler için El Metin esmasının anlamını ve faziletlerini araştırdık. Yazımızın devamından bunlara ulaşabilirsiniz.

El Metin Ne Demek?

El Metin anlamı bakımından ikiye ayrılmaktadır. İlk anlamı güçlü, sağlam ve kudretli olan anlamına gelmektedir. Allahu Teala karşısında kullar acizdir. Allah'ın gücü ve kudreti yardımı ile eksikliklerinden kurtulmaktadır. El Metin'in ikinci bir anlamı ise herhangi bir zorluk çekmeyen, her şeye gücü yeterek sıkıntıya girmeyen anlamındadır. Allahu Teala, kullarını gözetir. Zorda kalanlara, sıkıntı çekenlere yardım eder. Onun gücü ve kudreti sayesinde kullar sıkıntılı durumlardan, kazadan ve beladan korunmaktadır.

Ya Metin Esmasının Fazileti Nedir?

Ya metin esmasının fazileti, darda ve zor durumda kalmış, büyük bir acı içinde olan kişilerin gönüllerini rahatlatır. Onların içinde oldukları durumdan kolay ve kısa zaman içinde çıkmalarına vesile olur. Esma-ül Hüsna'da yer alan Allah'ın isimleri arasında en güzel olanı olarak bilinmektedir. Ya Metin zikri çeken kullara Allah yardım eder onları zor durumdan kurtarır. 99 defa ya metin esması zikreden kişilerin imanı güçlenerek temizlenir. Şeytan onlardan uzak durur. Ya metin esmasının faziletini anlatan birkaç ayet yer almaktadır. Şu şekildedir;

"Şüphesiz Allah'ın kendisi, rızık verendir, Metin (sağlam olan), kuvvet sahibi olandır." (Zariyat, 58. Ayet)

"Sana gelen iyilik Allah'tan her kötülük ise nefsindendir." (Nisa Suresi, 79. Ayet)

"De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım. Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin." (Ali İmran Suresi, 26. Ayet) ayetleri yer almaktadır.

Ya metin zikri ile edilen dua ise şu şekildedir:

"Ey hiçbir şeyin gücünü etkilemediği Metin, gücü her daim aynı olan. Sensin gücü her daim aynı olan. Sensin gücü hiç yorulmayan, zayıflama düşünülmeyen. Sensin hiçbir gücün, kudretini aciz bırakamayacağı. Sensin kuvvetinin önünde hiçbir gücün duramayacağı. Sensin bir tek, gücüne dayanılacak, sığınılacak. İmanınla sağlamlaştır kalbimizi, metanetimizi kuvvetlendir. Zor günlerimizde bizi metin kıl.

Âmin."