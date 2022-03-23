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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:45 Son Güncelleme: 23.3.2022 16:45

El Muid Ne Demek? Allah’ın El-Muıd İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Muid Ne Demek? Allah’ın El-Muıd İsminin Anlamı Ve Fazileti

Esma-ül Hüsna’da yer alan El Muid ne demek? El-Muid anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Gibi El Muid esması ile ilgili merak edilen sorular bulunmaktadır. El Muid esması genel olarak Allah’ın yaratıcı ve can alıcı olduğunu niteleyen bir esmadır. Bu esma ile ilgili bilgileri sizler için araştırdık ve yazımızın devamında derledik.

El Muid esması Allah'ın yarattığı kullarını öldüren ahiret zamanı da dirilten yüce yaratıcı olduğu ifade eden isimlerinden biridir. O ki istediği her şeyi yapabilen yaradandır. El-Muid anlamı ile ilgili daha detaylı bilgiye ve esmanın faziletlerini öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

El Muid Ne Demek?

El-Muid anlamı, Allah'ın can verdiği, vermiş olduğu canı aldığını ve ahiret günü ölen tüm canları tekrardan dirilteceğini ifade eden bir Esma-ül Hüsna'dır. Bu esma ile tek yaratıcının Allah olduğu vurgulanmakta ve onun güç ve kudretine sığınmak için zikredilmektedir. El Muid esması dua sonrasın, namaz esnasında ve sonrasında ya da zikir vaktinde zikretmek oldukça hayırlıdır.

Ya Muid Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya Muid esmasının fazileti bu esma ile ilgili en merak edilen sorulardan biridir. Her kim bu esmayı zikrederse kayıp olan eşyalarını kolay bir şekilde bulur. Zorda olan bir işi varsa işleri rahat ve kolay bir şekilde yoluna girer. Bu esma aynı zamanda akıl ve ruh sağlığı açısından da oldukça hayırlı bir esmadır. Unutkanlığa iyi gelmektedir. Bu esmayı zikreden kişiler psikolojik herhangi bir rahatsızlığı varsa tüm sorunlarından kurtulur. Ya Muid esması zikri kişinin çalışma ya da okul hayatında başarılı olmasına vesile olur. Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir kimse olmasına yönelik faziletleri bulunmaktadır. Ya Muid esması Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen birkaç ayeti ise şu şekildedir:

  • "Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür." (Buruc Suresi, 13. Ayet Meali)
  • "O. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ve arzı (toprağı), ölümünden sonra diriltir. Ve işte (tıpkı) bunun gibi (topaktan) çıkarılacaksınız." (Rum Suresi, 19. Ayet Meali)

Verilen bu ayetler de Ya Muid esmasının anlamı ve faziletlerini ifade etmektedir. Ya Muid esması zikredilirken duası da okunmaktadır. Ya Muid esmasının duası şu şekildedir;

  • "Ya muid, Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi. Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin."

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El Muid Ne Demek? Allah’ın El-Muıd İsminin Anlamı Ve Fazileti
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