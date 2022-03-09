Haberler Yaşam Haberleri El Mukaddim Ne Demek? Allah'ın El-Mukaddim İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:04 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:05

El Mukaddim Ne Demek? Allah'ın El-Mukaddim İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mukaddim Ne Demek? Allah’ın El-Mukaddim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah bu kainatta ilk var olan, kendinden önce geleni olmayandır. Allah, her şeyi yaratandır, yaratılmayandır, eşi benzeri olmayan ve bulunmayandır. Tüm bu özellikleri niteleyen ve Allah’ın 99 isminden biri olan El Mukaddim ismi, Allah’ın diğer tüm isimleri gibi özel ve önemlidir. El Mukaddim zikrini tekrar eden ve bu yolda samimiyetle gayret gösteren Mümin kullar, elbet bu önemli zikirden mükafatlarını alacaklar ve Allah yolunda faydalı adımlar atmış olacaklardır. Peki ya El Mukaddim ne demek? İşte Allah’ın El – Mukaddim isminin anlamı ve fazileti…

Allah, bir yandan da seçendir. Yani dünyadaki kullarına yön vermesi, doğru yolu göstermesi, örnek alınacak bir kişi olması için peygamberler tayin etmiş olandır. Bu nedenle Allah, bazı kullarını bu önemli görev ile onurlandırır. El Mukaddim bir yandan da Allahu Teala'nın bu özelliğini niteleyen bir isimdir.

El Mukaddim Ne Demek?

El Mukaddim isminin bir anlamı, Allah'ın bir başlangıcı olmadığıdır. Allah, öncesi olmayandır. Allah her şeyden önce var olandır, Allah'ın dışındaki her varlık fanidir, ölümlüdür. Allah'ın baki kalacağı, Kuran'ı – Kerim'de Rahman Suresinin 27. Ayetinde belirtilmiştir. Buna göre sadece Allah baki kalacaktır ve yaratılmışlar fanidirler.

İnsan yalnızca fani bir varlık olduğunu kabullenip tam anlamıyla kavradığında Allah ile yakınlaşma onuruna nail olabilecektir. Çünkü fani olduğunu kavrayabilmiş olanlar dünyanın da tıpkı kendisi gibi gelip geçici bir şey olduğunu bilecek ve buna göre ahiret hayatını düşünerek hareket edecektir.

El-Mukaddim Anlamı

Allah dilediğini öne alır, veli kılar ve başa getirir. El Mukaddim, Allah'ın bu özelliğini niteler ve ön plana çıkartır.

Allah yarattıkları arasından dilediğini seçer ve onu üstün kılar, bu, El-Mukaddim'in ikinci anlamıdır. İnsanoğlunun en tepesinde, en üst basamağında Allah tarafından seçilen peygamberler yer alırlar. Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş ve nebilikle göreve getirilmiş olan yol göstericilerdir.

Peygamberlerden sonra ise en yüksek mertebe olarak evliyalar gelir. Din alimleri ve Şehitler de evliyalar ile aynı mertebededirler.

Ya Mukaddim Esmasının Fazileti

El – Mukaddim ismi her şeyden önce, yalnızca Allah'a sığınmak ve ona şükretmek için zikredilmelidir. Hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğini Müslümanlar, Allah'ın kulları, bilmektedirler.

Sabrederek her bir şeye razı olan ve El Mukaddim Zikrini tekrar edenler, bu iyi niyetli Mümin kullar, iman tazelemiş olurlar ve kazalardan, belalardan korunmuş olur, Allah'a yaklaşmış, inançlarını pekiştirmiş olurlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
El Mukaddim Ne Demek? Allah'ın El-Mukaddim İsminin Anlamı Ve Fazileti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA