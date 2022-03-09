El Mukaddim Ne Demek? Allah’ın El-Mukaddim İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah, bir yandan da seçendir. Yani dünyadaki kullarına yön vermesi, doğru yolu göstermesi, örnek alınacak bir kişi olması için peygamberler tayin etmiş olandır. Bu nedenle Allah, bazı kullarını bu önemli görev ile onurlandırır. El Mukaddim bir yandan da Allahu Teala'nın bu özelliğini niteleyen bir isimdir.

El Mukaddim Ne Demek?

El Mukaddim isminin bir anlamı, Allah'ın bir başlangıcı olmadığıdır. Allah, öncesi olmayandır. Allah her şeyden önce var olandır, Allah'ın dışındaki her varlık fanidir, ölümlüdür. Allah'ın baki kalacağı, Kuran'ı – Kerim'de Rahman Suresinin 27. Ayetinde belirtilmiştir. Buna göre sadece Allah baki kalacaktır ve yaratılmışlar fanidirler.

İnsan yalnızca fani bir varlık olduğunu kabullenip tam anlamıyla kavradığında Allah ile yakınlaşma onuruna nail olabilecektir. Çünkü fani olduğunu kavrayabilmiş olanlar dünyanın da tıpkı kendisi gibi gelip geçici bir şey olduğunu bilecek ve buna göre ahiret hayatını düşünerek hareket edecektir.

El-Mukaddim Anlamı

Allah dilediğini öne alır, veli kılar ve başa getirir. El Mukaddim, Allah'ın bu özelliğini niteler ve ön plana çıkartır.

Allah yarattıkları arasından dilediğini seçer ve onu üstün kılar, bu, El-Mukaddim'in ikinci anlamıdır. İnsanoğlunun en tepesinde, en üst basamağında Allah tarafından seçilen peygamberler yer alırlar. Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş ve nebilikle göreve getirilmiş olan yol göstericilerdir.

Peygamberlerden sonra ise en yüksek mertebe olarak evliyalar gelir. Din alimleri ve Şehitler de evliyalar ile aynı mertebededirler.

Ya Mukaddim Esmasının Fazileti

El – Mukaddim ismi her şeyden önce, yalnızca Allah'a sığınmak ve ona şükretmek için zikredilmelidir. Hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğini Müslümanlar, Allah'ın kulları, bilmektedirler.

Sabrederek her bir şeye razı olan ve El Mukaddim Zikrini tekrar edenler, bu iyi niyetli Mümin kullar, iman tazelemiş olurlar ve kazalardan, belalardan korunmuş olur, Allah'a yaklaşmış, inançlarını pekiştirmiş olurlar.