El Muktedir Ne Demek? Allah’ın El Muktedir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala'nın birbirinden güzel ve sırlarla dolu ismi şeriflerinden El Muktedir bizlere O'nun hakkında bilgiler vermektedir. O'nun kudreti ve gücü hakkında bizlere bilgi veren bu ismi şerif aynı zamanda Allah'a niyaz sonrasında doğru zamanda niyet edildikten sonra zikredildiğinde onun kudretinden bir parça da bizlere güç ve kuvvet olarak gelmektedir.

El Muktedir Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Muktedir bizlere Allah hakkında bilgiler aktarmaktadır. El Muktedir Allah'ın kudreti hakkında bizlere bilgi vermektedir. Birçok ismi şerifte olduğu gibi Allah'ın kudreti ve sırrını buralardan öğreniriz. El Muktedir ismi şerifi ise O'nun sınırsız kudreti olduğu anlamına gelmektedir.

El-Muktedir Anlamı

İsmi şerifler arasında yer alan El Muktedir Allah'ın kudretinin sınırsız olduğunu bizlere aktarmaktadır. Bununla birlikte O'nun yarattıkları arasında bir kusur bulmak ise imkansızdır. Nitekim Mülk Suresinin ilk ayetine bakıldığında yaratılışımızda bir uyumsuzluk olmadığını veya bir eksiklik olmadığı tebliğ edilmiştir.

Ya Muktedir Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi arasında yer alan El Muktedir O'nun kudreti hakkında bizlere bilgi vermekte ve açıklamalar getirmektedir. Bununla birlikte Allah'a niyaz edip sonrasında doğru zamanda niyet edilerek bu ismi şerif zikredilirse ruhsal bir rahatlama ve ferahlama ile O'nun kulları olarak karşılaşabiliriz. Bunları sıralayacak olursak;

Mazlumlara zulüm eden zalimlere karşı 744 defa bu ismi şerif okunmalıdır.

İşlerimizin yolunda gitmesini istiyorsak uyandığımız gibi Allahu Teala'nın bu ismi şeriflerinden El Muktedir'i El-Muktedir Celle Celalühü şeklinde zikretmeliyiz.

Kendimizi başkalarına sevdirmek ve saygı görmek istiyorsak bu ismi şerifi 744 defa okumamız gerekmektedir.

Hak yolundan çıktığımızı düşünüyor ve kötülükler peşimizi bırakmıyorsa bu ismi şerifi 744 defa okuyarak tekrar hak yoluna dönebiliriz.

Başarılı olmak ve çevremiz tarafından çok sevilmek istiyorsak 5 vakit namazdan sonra bu ismi şerifi zikretmemiz gerekmektedir.

Elbette Allahu Teala'nın 99 ismi şerifini başlı başına zikretmek yeterli olmayacaktır. Bu sebeple öncelikle Allah'a niyaz etmek ve yalnızca ondan medet ummak gerekmektedir. Bununla birlikte doğru zamanda yalnızca saf bir duyguyla niyet etmek ve sonrasında ismi şerifleri zikretmek gerekmektedir.