El Muktedir Ne Demek? Allah’ın El Muktedir İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala'nın birbirinden güzel ve sırlarla dolu ismi şeriflerinden El Muktedir bizlere O'nun hakkında bilgiler vermektedir. O'nun kudreti ve gücü hakkında bizlere bilgi veren bu ismi şerif aynı zamanda Allah'a niyaz sonrasında doğru zamanda niyet edildikten sonra zikredildiğinde onun kudretinden bir parça da bizlere güç ve kuvvet olarak gelmektedir.
Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan El Muktedir bizlere Allah hakkında bilgiler aktarmaktadır. El Muktedir Allah'ın kudreti hakkında bizlere bilgi vermektedir. Birçok ismi şerifte olduğu gibi Allah'ın kudreti ve sırrını buralardan öğreniriz. El Muktedir ismi şerifi ise O'nun sınırsız kudreti olduğu anlamına gelmektedir.
İsmi şerifler arasında yer alan El Muktedir Allah'ın kudretinin sınırsız olduğunu bizlere aktarmaktadır. Bununla birlikte O'nun yarattıkları arasında bir kusur bulmak ise imkansızdır. Nitekim Mülk Suresinin ilk ayetine bakıldığında yaratılışımızda bir uyumsuzluk olmadığını veya bir eksiklik olmadığı tebliğ edilmiştir.
Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi arasında yer alan El Muktedir O'nun kudreti hakkında bizlere bilgi vermekte ve açıklamalar getirmektedir. Bununla birlikte Allah'a niyaz edip sonrasında doğru zamanda niyet edilerek bu ismi şerif zikredilirse ruhsal bir rahatlama ve ferahlama ile O'nun kulları olarak karşılaşabiliriz. Bunları sıralayacak olursak;
Elbette Allahu Teala'nın 99 ismi şerifini başlı başına zikretmek yeterli olmayacaktır. Bu sebeple öncelikle Allah'a niyaz etmek ve yalnızca ondan medet ummak gerekmektedir. Bununla birlikte doğru zamanda yalnızca saf bir duyguyla niyet etmek ve sonrasında ismi şerifleri zikretmek gerekmektedir.