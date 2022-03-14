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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:30 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:30

El Mümin Ne Demek? Allah'ın El-Mümin İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Mümin Ne Demek? Allah’ın El-Mümin İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın (c.c.) isimlerinden her biri farklı anlam ve derin içeriğe sahiptir. Kur'an'da Taha suresinde geçen "O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur." ayetinden de esma'ül Hüsna’nın ne kadar mühim ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın her bir ismi üzerine saatlerce konuşulabilir ve sayfalarca yazılar yazılabilir. Bu da her bir ismin ne kadar derin ve önemli olduğunun bir göstergesidir. Allah'ın 99 isminden biri de el-mümin'dir. Mümin, emanet kökünden gelmektedir. Peki, mümin isminin anlamı nedir?

Mümin kelimesi genel manada Allah'a inanan kimseler için kullanılırken Allah için kullanıldığında gönüllere güven ve eminlik veren anlamına gelmektedir. Allah'ın her bir esması gibi el mümin isminin de bilinmesi oldukça önemlidir. Allah'ın isimleri kulun Allah ile arasında yakınlık sağlayan ve kulun Allah'ı daha iyi tanımasına yardımcı olan isimlerdir. Peki, el mümin ne demektir?

El-Mümin isminin anlamı

Mümin kelimesi sözlükte güven içinde bulunmak ve korkusuz olmak anlamında kullanılan 'eman' ve 'emanet' kökünden gelmektedir. Mümin "inanıp tasdik eden başkalarının güvenli olmasını sağlayan, vaadine güvenilen" demektir. Pek çok alim de Allah'ın mümin ismini "eman" veya "iman" köküne dayandırmaktadır. Yani mümin, hem dünyada hem de ahirette başkalarını korku ve endişeden emin kılan, onların güvenli olmalarını sağlayan" demektir. İmam Gazali'de Mü'min isminin, "Allah dostları" demek olan müminlerin âhiret hayatındaki güvencesinin sağlanması anlamını da içerdiğini ifade etmektedir.

Ya Mümin esmasının fazileti

Allah'ın esmalarından alınacak faziletler çoktur. Her şeyden önce kulun Allah'ı anıyor yani zikrediyor olması kalplerde huzur ve güven oluşturur. Bu yönüyle tüm esmalar olmak üzere mümin esması da zikredildiğinde kalpler huzur bulacaktır. Gazzâlî, kulun mü'min isminden alabileceği nasibin herkesin kendinden emin olması konumunda bulunmaya çalışması olduğunu söyler.

Kuran'da el-Mümin isminin geçtiği bazı ayetler

  • Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.
  • Taha 75: Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
  • İsra 19: Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.

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El Mümin Ne Demek? Allah'ın El-Mümin İsminin Anlamı Ve Fazileti
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