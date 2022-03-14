El Mümin Ne Demek? Allah’ın El-Mümin İsminin Anlamı Ve Fazileti

Mümin kelimesi genel manada Allah'a inanan kimseler için kullanılırken Allah için kullanıldığında gönüllere güven ve eminlik veren anlamına gelmektedir. Allah'ın her bir esması gibi el mümin isminin de bilinmesi oldukça önemlidir. Allah'ın isimleri kulun Allah ile arasında yakınlık sağlayan ve kulun Allah'ı daha iyi tanımasına yardımcı olan isimlerdir. Peki, el mümin ne demektir?

El-Mümin isminin anlamı

Mümin kelimesi sözlükte güven içinde bulunmak ve korkusuz olmak anlamında kullanılan 'eman' ve 'emanet' kökünden gelmektedir. Mümin "inanıp tasdik eden başkalarının güvenli olmasını sağlayan, vaadine güvenilen" demektir. Pek çok alim de Allah'ın mümin ismini "eman" veya "iman" köküne dayandırmaktadır. Yani mümin, hem dünyada hem de ahirette başkalarını korku ve endişeden emin kılan, onların güvenli olmalarını sağlayan" demektir. İmam Gazali'de Mü'min isminin, "Allah dostları" demek olan müminlerin âhiret hayatındaki güvencesinin sağlanması anlamını da içerdiğini ifade etmektedir.

Ya Mümin esmasının fazileti

Allah'ın esmalarından alınacak faziletler çoktur. Her şeyden önce kulun Allah'ı anıyor yani zikrediyor olması kalplerde huzur ve güven oluşturur. Bu yönüyle tüm esmalar olmak üzere mümin esması da zikredildiğinde kalpler huzur bulacaktır. Gazzâlî, kulun mü'min isminden alabileceği nasibin herkesin kendinden emin olması konumunda bulunmaya çalışması olduğunu söyler.

Kuran'da el-Mümin isminin geçtiği bazı ayetler