Haberler Yaşam Haberleri El Mütekebbir Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mütekebbir İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
Giriş Tarihi: 8.3.2022 10:36 Son Güncelleme: 8.3.2022 10:36

El Mütekebbir Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mütekebbir İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

El Mütekebbir Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mütekebbir İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?

Yüce Allah (c.c)’ın 99 ismi şerifi vardır. Bu isimlere, en güzel isimler anlamına gelen Esma-ül Hüsna denir. Bu isimler Allah’a ait olan bütün sıfatların anlamlarını ifade eden isimlerdir. Allah’ın isimlerinden El Mütekebbir ne demek? El Mütekebbir isminin anlamı ve fazileti nedir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yaratıcımız Allah'ı somut duyularımızla hissedemeyiz, onu sıfatları ve isimleriyle anlamaya çalışırız. Bu aşamada esmaları bilmek ve öğrenmek çok önemlidir çünkü hepsi Allah'a ait ayrı bir sıfatı idrak etmemizi sağlar. Esmaları bilmek kişiyi, Allah'a daha yaklaştırmak ve onu tanımak adına oldukça faydalıdır.

El-Mütekebbir İsminin Anlamı Nedir?

El-Mütekebbir esmasının isim anlamı büyüklük ve ululuk demektir, büyük anlamına gelen Arapça kebir kelimesinden türemiştir. Bu esma Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü simgeleyen ismi şeriflerden birisidir.

El-Mütekebbir ismi şerifi yüce Allah(c.c)'ın sonsuz güç ve kudrete sahip olduğunu, yaratılmış olan diğer her varlıktan daha güçlü ve ulu olduğunu belirtir.

El-Mütekebbir İsmi Şerifinin Fazileti Nedir?

Allah'a olan imanı diri tutmak ve onu daha iyi anlayabilmek için, onun isimleri zikretmek manevi bakımdan oldukça önemlidir. El-Mütekebbir esması, bu esmayı okumayı alışkanlık haline getiren kişinin Allah'ın gücünden ve büyüklüğünden emin olmasına vesile olur.

Yüce Allah(c.c)'ın gücünü ve kudretini simgeleyen bu ismi şerif zikredildiğinde, kişiye manevi olarak güç ve kuvvet gelir o kişi sıkıntılarla ve zor işlerle çok daha kolay baş edebilecek güce sahip olur.

El-Mütekebbir isminin kalben ve samimi olarak zikredilmesi bir bakıma Allah'ın ne kadar büyük olduğunu bilip, onun kudretine ve büyüklüğüne sığınmaktır. Sıkıntılarla baş edebilmek, zor işleri kolay görmek, düşmanlara karşı Allah'a sığınmak ve bolluğu Allah'tan istemek için El-Mütekebbir ismi şerifini zikretmek oldukça faydalıdır.

Hatırlatmakta fayda var, esmaların başında olan el-,er- takıları o isimlerin Allah'a ait olduğunu belirtir, dua niyetiyle esma okunurken bu takıların yerine ''Ey'' anlamına ''Ya-'' takısı kullanılması uygundur.

El-Mütekebbir İle İlgili Ayetler Hangileridir?

  • Mü'min Suresi / 27.Ayet
  • Mü'min Suresi / 35.Ayet
  • Mü'min Suresi / 76.Ayet
  • Duhân Suresi / 31.Ayet
  • Haşr Suresi / 23.Ayet

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El Mütekebbir Ne Demek? Allah’ın İsimlerinden El-Mütekebbir İsminin Anlamı Ve Fazileti Nedir?
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