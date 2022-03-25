El Müzil Ne Demek? Allah’ın El-Müzil İsminin Anlamı Ve Fazileti

El Müzil esması Gaşiye suresi, Kasas suresi, Ahkaf suresi, Kıyamet suresinde sıkça geçmektedir. El-Müzil anlamı olarak zelal vermek olsa da sağladığı faziletler bakımından hayırlı bir esmadır. El Müzil anlamı ve faziletleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okumayabilirsiniz.

El Müzil Ne Demek?

El-Müzil anlamı genel bir ifadeyle kullarını alçaltma, onlara zelal verme anlamına gelmektedir. Allah-u Teala'nın gücünü ve kudretini ifade etmektedir. Allah kullarını istediği zaman alçaltır, istediği zaman yüceltmektedir. El Müzil esmasının ecbed değeri 770 olup, her hafta Salı günü zikredilmesi tavsiye edilmektedir.

Ya Müzil Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya müzil esmasının fazileti için 770 defa esmanın zikredilmesi gerekmektedir. Bu esmayı zikreden her kimse düşmanlarından ve kötülüklerden korunmaktadır. Allah hayırlı kullarına zulmeden onları kötülüğe sürükleyen kişileri alçaltır, cezalarını verir.

Genel olarak düşmanlardan kurtarmak anlamına gelen bu esma aynı zamanda kişinin yaptığı yanlış işler, kötülüklerden arınmak için tövbe ederken de zikredilmektedir. Ya Müzil esması Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir. Ya Müzil esmasını ifade eden ayetler şu şekildedir;

"O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bütünmüşlerdir." (Gaşiye Suresi, 2. Ayet Meali)

"Şüphesiz Krun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez." (Kasas Suresi, 76. Ayet Meali)

"İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır." (Kasas Suresi, 83. Ayet Meali)

"İnkar edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir): Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız." (Ahkaf Suresi, 20. Ayet Meali)

"O gün birtakım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır." (Kıyamet Suresi, 22-23. Ayet Meali)

Ya Müzil esması zikredilirken okunulacak iki farklı dua yer almaktadır. O dualar da şu şekildedir;

"Ya Müzil, Ey istediğini zelil kılan Müzil. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan müzzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Amin."

"Ya Müzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Amin."