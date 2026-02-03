El öptürmeye çalıştırıp darp etmişlerdi: Maltepe’de akran zorbalığına tutuklama!

İstanbul Maltepe'de bir çocuğun, bir grup tarafından parkta çevrelenerek darp ve hakaretler edildiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Görüntülerde saldırganların darp ettiği çocuğa, "Ben senin karınım, öp lan şimdi elimi" diyerek baskı kurduğu anlar anbean kaydedildi.

Maltepe'de akran zorbalığı! Tokat atıp hakaretler savurdular... | Video

2 SAAT İÇİNDE OPERASYON

Görüntülerin yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Maltepe Çocuk Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir çalışma yürüttü. Videonun paylaşılmasından yalnızca 45 dakika sonra kimlik tespiti yapan ekipler, 2. saatin sonunda biri 20 yaşında, beşi ise suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olan toplam 6 şüpheliyi evlerinde yakaladı.

KAVGANIN NEDENİ "ESKİ SEVGİLİ"

Emniyetteki ilk beyanlarında şüpheliler, olayın bir "kız arkadaş tartışması" nedeniyle başladığını söyledi. Yapılan incelemeler sonucunda olayın planlı bir zorbalık olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan M.P. (20) ile suça sürüklenen çocuklar A.T.K. (17), B.D. (17), U.E. (16), Y.Y. (15) ve B.U. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve "Tehdit" suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan açıklamada, "01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 çocuk ve 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.