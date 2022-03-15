El Varis Ne Demek? Allah’ın El-Vâris İsminin Anlamı Ve Faziletleri

Esmaül Hüsna olarak adlandırılan Allah'ın 99 ismi, insana pek çok fayda sağlamaktadır. Belirli günlerde yapılan zikirlerle birlikte insan içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmektedir. Bunun yanında El Varis ismi, her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan anlamına gelen Allah'a ait bir isimdir.

El Varis Ne Demek?

El Varis isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların hepsi Allah'a aittir. El-Vâris anlamı, mülkün gerçek sahibi olan, mevcut olan her şeyin mutlak sahibi ve hakiki maliki anlamına gelmektedir. Aynı zamanda tüm varlıkların gerçek ve tek sahibi de denilebilir.

El Varis isminin bu bağlamda bazı zikir saatleri ve günleri bulunmaktadır. Uygun zamanda uygun zikirleri yaparak pek çok olumsuz durumdan kurtulabilirsiniz.

Ya Varis Esmasının Fazileti

El Varis isminin zikir günü Perşembe'dir. Bunun yanında bazı görüşlere göre Cuma günü de denmektedir. Perşembe günü Müşteri vaktinde zikir yapılır. Cuma günü ise Zühre vaktinde zikir yapılmaktadır. Ebced değeri ve zikir sayısı 707'dir. Detaylı bir şekilde El Varis isminin faziletleri şöyledir: