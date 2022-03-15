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Giriş Tarihi: 15.3.2022 10:35 Son Güncelleme: 15.3.2022 10:35

El Varis Ne Demek? Allah’ın El-Vâris İsminin Anlamı Ve Faziletleri

El Varis Ne Demek? Allah’ın El-Vâris İsminin Anlamı Ve Faziletleri

Allah’ın özelliklerini ve faziletlerini açıklamak için 99 tane isim bulunmaktadır. Bunlar Arapça kökenli olup birçok durumda yardımcı olmaktadır. Öncelikle insanın yaratıcısının özelliklerini öğrenmede pek çok fayda sağlamaktadır. El Varis de Allah’ın 99 isminden biridir. Perşembe günleri zikredilen bu ismin pek çok anlamı bulunmaktadır. Peki, El Varis ne demektir?

Esmaül Hüsna olarak adlandırılan Allah'ın 99 ismi, insana pek çok fayda sağlamaktadır. Belirli günlerde yapılan zikirlerle birlikte insan içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmektedir. Bunun yanında El Varis ismi, her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan anlamına gelen Allah'a ait bir isimdir.

El Varis Ne Demek?

El Varis isminin pek çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların hepsi Allah'a aittir. El-Vâris anlamı, mülkün gerçek sahibi olan, mevcut olan her şeyin mutlak sahibi ve hakiki maliki anlamına gelmektedir. Aynı zamanda tüm varlıkların gerçek ve tek sahibi de denilebilir.

El Varis isminin bu bağlamda bazı zikir saatleri ve günleri bulunmaktadır. Uygun zamanda uygun zikirleri yaparak pek çok olumsuz durumdan kurtulabilirsiniz.

Ya Varis Esmasının Fazileti

El Varis isminin zikir günü Perşembe'dir. Bunun yanında bazı görüşlere göre Cuma günü de denmektedir. Perşembe günü Müşteri vaktinde zikir yapılır. Cuma günü ise Zühre vaktinde zikir yapılmaktadır. Ebced değeri ve zikir sayısı 707'dir. Detaylı bir şekilde El Varis isminin faziletleri şöyledir:

  • Her gün 707 kere El-Vâris isminin zikrine devam eden kimse dünyevi ve uhrevi birtakım nimetlere kavuşur. İşleri kolaylaşır.
  • "Ya Vâris celle celâlühû" zikrine 5 vakit namazdan sonra 707 kere devam edenin rızkı artar, işsiz kalmaz.
  • Hakkı olan mirasını almakta güçlük çeken kimse her gün 707 kere "Ya Vâris celle celâlühû" zikrine devam ederse maksadı hasıl olur.
  • Çocuğu olmayan kimse 707 kere "Ya Vâris celle calâlühû" okursa Allah'ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
  • Ya Vâris ism-i şerifini her gün vird edinen kimse mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabucak kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

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El Varis Ne Demek? Allah’ın El-Vâris İsminin Anlamı Ve Faziletleri
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